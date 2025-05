Υπάρχει λόγος που βαριέσαι να πας γυμναστήριο: Δεν φταις εσύ, το λέει η επιστήμη

Αν έχεις κάνει κι εσύ τη γνωστή συμφωνία «ξεκινάω γυμναστήριο από Δευτέρα» αλλά τελικά βρίσκεσαι κάθε Δευτέρα να κοιτάς το ταβάνι ή να απολαμβάνεις την άνεση του καναπέ σου, σου έχουμε νέα: δεν φταις εσύ. Φταίει η εξέλιξη.

Ο Daniel Lieberman, καθηγητής στο Harvard, στο βιβλίο του με τίτλο «Exercised: Why Something We Never Evolved to Do is Healthy and Rewarding» επισημαίνει ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν έχει φτιαχτεί για να αγαπάει τη γυμναστική. Αντιθέτως, έχει μάθει να αποφεύγει κάθε σπατάλη ενέργειας που δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την επιβίωση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr