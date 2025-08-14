«Ο Μεγάλος» έρχεται: Προειδοποίηση-σοκ για τον σεισμό που θα αλλάξει την ιστορία των ΗΠΑ
Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί νέα επιστημονική μελέτη που επαναφέρει στο προσκήνιο τον λεγόμενο «Μεγάλο» σεισμό, έναν ενδεχόμενο γεωλογικό εφιάλτη κατά μήκος του ρήγματος του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος -αν συμβεί- ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές άνευ προηγουμένου στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), ένα τέτοιο χτύπημα του Εγκέλαδου θα μπορούσε να φτάσει τα 7,7 Ρίχτερ, απελευθερώνοντας τεράστια ενέργεια σε κατοικημένες περιοχές της Καλιφόρνια και πέρα από αυτή.
