Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

Ανατροπή στην τραγωδία στο πεδίο βολής της Ρόδου που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο


Στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία που τραυματίστηκε βαρύτατα, «έσκασε» σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη των πυροτεχνουργών της Αστυνομίας η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, στο Πεδίο Βολής της Ρόδου, τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr και την Ευαγγελία Καρεκλάκη, εξ αρχής ο τεχνικός-σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου παλικαριού, Γιάννης Τσιάμπας, ο οποίος μάλιστα είχε ταξιδέψει εκτάκτως στη Ρόδο και έκανε αυτοψία στον τόπο της τραγωδίας.

Στο επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι «από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρισκόταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο-προετοιμασία των χειροβομβίδων ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριφθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης. Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη. Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν στην μπροστινή αριστερή όψη του τζιπ και πιθανόν σε ύψος 1.50-1.60 μέτρων από το έδαφος και 40-50 εκατοστών από τον προφυλακτήρα του οχήματος. Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».

Ο κ. Τσιάμπας, από τα πρώτα 24ωρα είχε εκφράσει στο Cretalive.gr την πεποίθηση του ότι η χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του 39χρονου. «Από το «τακ» του επικρουστήρα μέχρι και την έκρηξη της χειροβομβίδας, χρειάζονται τέσσερα δευτερόλεπτα, χρόνος ικανός για να κάνει κάποιος μία αντανακλαστική κίνηση αποφυγής. Ο άλλος μπορεί να σκύψει, να γυρίσει πλάτη, να κάνει ενστικτωδώς μία κίνηση αποφυγής. Αν δεν έχει συμβεί αυτό, τότε συνέβη κάτι εντελώς απρόσμενα και αιφνιδιαστικά. Θεωρώ ότι ήταν και οι δύο σκυμμένοι πάνω στην χειροβομβίδα, με μέτωπο σε αυτήν…» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εκτιμώντας από τότε ότι ο 39χρονος ήταν εκείνος που κρατούσε τη μοιραία χειροβομβίδα.

«Ο αείμνηστος Ραφαήλ ΟΥΔΕΠΟΤΕ χειρίστηκε την επίμαχη χειροβομβίδα»

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της τραγικής οικογένειας κ. Γιώργος Κοκοσάλης τόνισε στο Cretalive.gr:

"Πράγματι, ό,τι ακριβώς είχε γνωμοδοτήσει από την πρώτη στιγμή ο τεχνικός μας σύμβουλος Γιάννης Τσιάμπας, το ίδιο απεφάνθησαν και οι ορισθέντες στην προανάκριση πραγματογνώμονες, ότι δηλαδή ο αείμνηστος Ραφαήλ ΟΥΔΕΠΟΤΕ χειρίστηκε την επίμαχη χειροβομβίδα και απλώς βρέθηκε στον λάθος τόπο και χρόνο. Είχε απλώς την ατυχία - στα πλαίσια των καθηκόντων του και απασχολούμενος με έτερη εργασία προετοιμασίας των δεδομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας - να ευρίσκεται εντός του κώνου διασποράς των θραυσμάτων της χειροβομβίδας που κρατούσε ο προϊστάμενός του, με μοιραία συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η έρευνά μας συνεχίζεται προς πάσα κατεύθυνση και δη ως προς το αν τηρήθηκαν εν προκειμένω οι στρατιωτικοί κανονισμοί, αν λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, αν έπρεπε καν να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική ρίψη της συγκεκριμένης παρωχημένης και σε διαδικασία υποχρεωτικής απόσυρσης από όλα τα νατοϊκού τύπου στρατόπεδα χειροβομβίδας, κλπ. Η μνήμη του Ραφαήλ να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε άλλο έναν - έστω μικρό - λίθο προς την κατεύθυνση αφενός της ασφαλούς διεξαγωγής των στρατιωτικών εκπαιδεύσεων και αφετέρου της ασφαλούς εργασιακής απασχόλησης για να μην θρηνήσουν άλλες μητέρες τα παιδιά τους. "

