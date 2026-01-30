Άγιος Νικόλαος: Γέμισε πλαστά 200εύρα - Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Στη σύλληψη μίας 24χρονης Βραζιλιάνας προχώρησαν λιμενικοί στον Άγιο Νικόλαο, όταν επιχείρησε να πληρώσει σε ταβέρνα με πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, εκτιμώντας πως πίσω από το περιστατικό ενδέχεται να κρύβεται οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης πλαστών στην Κρήτη

Δυο νεαρές Βραζιλιάνες 24 και 22 χρονών επιχείρησαν να πληρώσουν τον λογαριασμό από το φαγητό και το ποτό που είχαν καταναλώσει μαζί με έναν φίλο τους σε ταβέρνα στην περιοχή του λιμανιού του Αγίου Νικολάου, με χαρτονομίσματα των 200 ευρώ που φαίνονταν ότι δεν ήταν γνήσια. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας το αντιλήφθηκε προσπαθώντας να ελέγξει τη γνησιότητα του χαρτονομίσματος ενημερώνοντας το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου για το περιστατικό

Επειδή το κατάστημα βρίσκεται στη χερσαία ζώνη λιμένος Αγίου Νικολάου, στο σημείο έσπευσαν οι λιμενικοί που ήταν στη βάρδια, προκειμένου να ελέγξουν το βάσιμο της καταγγελίας αλλά και προκειμένου να κάνουν τον απαιτούμενο έλεγχο στις δύο νεαρές Βραζιλιάνες. Από τον έλεγχο που έγινε από τους λιμενικούς διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους άλλο ένα ύποπτο για παραχάραξη χαρτονόμισμα των 200 ευρώ.

Τελικά συνελήφθη η 24χρονη Βραζιλιάνα που είχε πάνω της τα ύποπτα χαρτονομίσματα των 200 ευρώ για παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών μέσων πληρωμής, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου. Η 22χρονη νεαρή φίλη της και ο συνοδός τους δεν συνελήφθησαν αφού δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους στη διακίνηση των πλαστών χαρτονομισμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 24χρονη ισχυρίζεται ότι τα χαρτονομίσματα των 200 ευρώ είχαν βρεθεί στην κατοχή της από συναναστροφές για ευχάριστες στιγμές με άντρες στην πόλη του Ηρακλείου. Οι Αρχές αναζητούν την προέλευση των πλατών χαρτονομισμάτων, πιστεύοντας ότι βρίσκεται από πίσω ολόκληρο κύκλωμα που τα διακινεί στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, το οποίο θα πρέπει να αποκαλειφτεί και να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρει: «Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Αγίου Νικολάου προέβησαν στη σύλληψη μίας 24χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Βραζιλίας) για παράβαση των άρθρων 207 (Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής) και 208 (Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής) του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου για πιθανή διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων σε κατάστημα εστίασης, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίου Νικολάου. Άμεσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν στο σημείο και ενημερώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι δύο αλλοδαπές πελάτισσες (υπήκοοι Βραζιλίας), ηλικίας 24 και 22 ετών, εξόφλησαν τον λογαριασμό τους κάνοντας χρήση ενός χαρτονομίσματος διακοσίων 200 ευρώ, το οποίο σε έλεγχο γνησιότητας του σε παρακείμενο κατάστημα τραπέζης, παρακρατήθηκε με αιτιολογία την αμφισβήτηση της γνησιότητας του. Στη συνέχεια σε έλεγχο που διενεργήθηκε στα υπόλοιπα χρήματα που είχαν στην κατοχή τους, βρέθηκε ένα ακόμα πιθανό πλαστό χαρτονόμισμα των διακοσίων (200€) ευρώ στην κατοχή της 24χρονης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου».

Τα πλαστά χαρτονομίσματα αποτελούν διαρκή απειλή για την αγορά

Τα πλαστά χαρτονομίσματα αποτελούν πράγματι μια διαρκή απειλή για την ελληνική αγορά, με τους απατεώνες να στοχεύουν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συναλλαγές με μετρητά. Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η κυκλοφορία πλαστών ευρώ δεν έχει εξαλειφθεί, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περιπτώσεις "πλημμύρας" της αγοράς με πλαστά χαρτονομίσματα.

Βασικά Στοιχεία για τα Πλαστά στην Ελλάδα (2025-2026):

Στόχος: Τα χαρτονομίσματα των 50€ και των 20€ είναι τα πλέον δημοφιλή στους παραχαράκτες, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 75% των πλαστών.

Πρόσφατα περιστατικά: Στις αρχές του 2025, αποσύρθηκαν 554.000 πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ πανευρωπαϊκά, ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται συχνά κατασχέσεις μεγάλων ποσών σε πλαστά.

Πού εντοπίζονται: Περίπτερα, ταξί, λαϊκές αγορές και μικρά καταστήματα είναι οι κύριοι στόχοι, όπου οι συναλλαγές είναι γρήγορες και συχνά δεν γίνεται έλεγχος.

Ποιότητα: Ορισμένα πλαστά είναι χαμηλής ποιότητας (μοιάζουν με χαρτί εκτυπωτή), αλλά υπάρχουν και πλαστά "αξιόλογης" ποιότητας που ξεγελούν εύκολα, γι' αυτό απαιτείται έλεγχος.

Πώς να ξεχωρίζονται τα Πλαστά (Μέθοδος: Αγγίζω-Κοιτάζω-Γέρνω):

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει να ελέγχονται τα εξής:

Αίσθηση (Αγγίζω): Το χαρτί του ευρώ είναι ειδικό (βαμβακερό) και έχει μια χαρακτηριστική «τραχιά» υφή. Στα πλαστά, το χαρτί είναι συνήθως λείο και λεπτό. Όψη (Κοιτάζω): Κρατώντας το στο φως, εμφανίζεται το υδατογράφημα (προσωπογραφία της Ευρώπης), η ταινία ασφαλείας και το διαφανές παράθυρο. Κλίση (Γέρνω): Γέρνοντας το χαρτονόμισμα, το ολόγραμμα (ασημένια ταινία) αλλάζει χρώμα και απεικονίζει το σύμβολο του ευρώ ή τον αριθμό της αξίας. Επίσης, ο αριθμός (20 ή 50) στην κάτω γωνία αλλάζει χρώμα (από βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε).

Τι να κάνετε αν λάβετε πλαστό χαρτονόμισμα:

Μην το ξαναδώσετε: Είναι ποινικό αδίκημα.

Παραδώστε το: Απευθυνθείτε αμέσως στην Αστυνομία ή σε τράπεζα.

Ασφάλεια: Προσπαθήστε να θυμηθείτε από ποιον το λάβατε.

Σημείωση: Η ΕΚΤ διαβεβαιώνει ότι η πιθανότητα να λάβετε πλαστό είναι μικρή, αλλά η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη.