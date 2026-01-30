Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Στη δωδεδάκα ο Χολμς, εκτός ο Σαμοντούροβ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR χωρίς τον Κέντρικ Ναν είναι έτοιμος για το ματς με την Βιλερμπάν στη Λιόν. Οι «πράσινοι» έχουν στη δωδεκάδα τους τον Ρισόν Χολμς, όπως και τους Ντίνο Μήτογλου – Τζέντι Όσμαν που επέστρεψαν από τραυματισμούς.

Εκτός έμεινε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από τον Εργκίν Αταμάν. Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν