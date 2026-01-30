Μελίσσια: Σοβαρός τραυματισμός 8χρονου σε σχολείο

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό μαθητή σημειώθηκε σε σχολείο στα Μελίσσια, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Ο 8χρονος μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στο 3ο δημοτικό σχολείο της περιοχής του, όταν γλίστρησε σε νερά που είχαν πέσει από την οροφή κλειστού χώρου του σχολείου, κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με την Ένωση Γονέων Δήμου Πεντέλης, το πρόβλημα της εισροής νερών από την οροφή είχε επισημανθεί επανειλημμένα τους τελευταίους έξι μήνες, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, από εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και την ίδια την Ένωση προς τον Δήμος Πεντέλης.

Το ζήτημα είχε τεθεί και σε συνάντηση με τη δήμαρχο Πεντέλης στις 21 Νοεμβρίου 2025, παρουσία εκπροσώπων γονέων. Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο ενάμιση έτος, καμία ουσιαστική επισκευή δεν πραγματοποιήθηκε.

Οι καταγγελίες της Ένωσης Γονέων

Η Ένωση Γονέων καταγγέλλει ότι, πέρα από την απουσία τεχνικών παρεμβάσεων, αντιμετωπίζει συστηματικά αδιαφορία και απαξιωτική στάση από τη δημοτική αρχή, παρά τη θεσμική υποχρέωση συνεργασίας για θέματα που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών. Όπως επισημαίνει, η έλλειψη ανταπόκρισης δεν αποτελεί πλέον απλώς διοικητικό ζήτημα, αλλά συνιστά άμεσο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών.

Οι γονείς επισημαίνουν ότι η εικόνα εγκατάλειψης των σχολικών κτιρίων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια δραστηριότητα της δημοτικής αρχής, κάνοντας λόγο για «ευχολόγια και αυτοσυγχαρητήρια» την ώρα που βασικά ζητήματα ασφάλειας παραμένουν άλυτα.

Η Ένωση Γονέων ζητά άμεσα αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ιεράρχηση και αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων φθορών στα σχολεία, καθώς και επίσημες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, απαιτεί τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την Παιδεία, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διεξαχθεί ουσιαστικός και δημόσιος διάλογος για την κατάσταση των σχολείων.

Το περιστατικό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων δεν αποτελεί, όπως τονίζουν οι γονείς, μεμονωμένο γεγονός αλλά μέρος μιας επικίνδυνης καθημερινότητας που έχει παγιωθεί στα δημόσια σχολεία. Με φράση που συνοψίζει την αγανάκτηση, η Ένωση Γονέων δηλώνει ότι η ανοχή έχει εξαντληθεί και ξεκαθαρίζει πως η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Διαβάστε επίσης