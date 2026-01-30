Ίλιον: Σύλληψη δύο μαθητών που έκαναν φάρσα για βόμβα στο σχολείο από κινητό συμμαθήτριάς τους

Στα χέρια των Αρχών έπεσαν δύο νεαροί μαθητές, καθώς αποφάσισαν να κάνουν μια φάρσα που τους βγήκε ξινή. Οι δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών πήραν τηλέφωνο σε σχολική μονάδα στο Ίλιον αναφέροντας ψευδώς ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εσωτερικό της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και διενήργησαν ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι επρόκειτο περί φάρσας και αφού μίλησαν με τους καθηγητές ταυτοποίησαν τους δύο νεαρούς, καθώς προέκυψε ότι η επίμαχη τηλεφωνική κλήση είχε πραγματοποιηθεί από δύο ανήλικους μαθητές, που χρησιμοποίησαν το κινητό τηλέφωνο συμμαθήτριάς τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.