Τζέρι Άντλερ: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Sopranos»

Ο Τζέρι Άντλερ, ο βετεράνος ηθοποιός, πρωταγωνιστής του «The Sopranos», πέθανε το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ήταν 96 ετών.

Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν και πέθανε περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα στη Νέα Υόρκη. Η ανακοίνωση του θανάτου του ανέφερε με υπερηφάνεια: «Ο Τζέρι ήταν κάτοικος της Νέας Υόρκης».

Ο άτυχος ηθοποιός πρωταγωνίστησε επίσης στις επιτυχημένες σειρές «The Good Wife» και «Rescue Me». Ξεκίνησε την καριέρα του στο Μπρόντγουεϊ και ήταν ο διευθυντής σκηνής στην αρχική παραγωγή του θρυλικού έργου «Η Ωραία μου Κυρία».

Αργότερα εμφανίστηκε σε αρκετές σημαντικές ταινίες, όπως το «Manhattan Murder Mystery» του Γούντι Άλεν και το «Synechdoche, New York» του Τσάρλι Κάουφμαν.

Ο Άντλερ είχε μοιραστεί τη σοφή του οπτική για τη ζωή στη σόου μπιζ. «Ξέρεις τι είναι ενδιαφέρον», είχε πει σε μια συνέντευξη το 2017, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

«Περνάς όλη σου την καριέρα στα παρασκήνια. Κανείς δεν ξέρει ποιος είσαι ή καν το όνομά σου. Δεν ξέρουν τίποτα για σένα. Και μετά κάνεις μια τηλεοπτική επιτυχία και ξαφνικά γίνεσαι διασημότητα και όλοι ξέρουν το πρόσωπό σου. Είναι τόσο περίεργο».

The great actor, my friend Jerry Adler died today at the age of 96. You know him from one of his iconic roles had from many of his guest appearances. Not bad for a guy who didn’t start acting until he was 65. Check out his IMDb page. https://t.co/BeOLeEliOb pic.twitter.com/fnbB8soWy4 — Frank J. Reilly ? (@FrankJReilly1) August 23, 2025

*Με πληροφορίες από New York Post