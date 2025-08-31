Στο χείλος της κατάρρευσης το ρεύμα του Ατλαντικού - Απειλεί με ατελείωτο χειμώνα Ευρώπη και ΗΠΑ

Καμπανάκι κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες για το ωκεάνιο ρεύμα του Ατλαντικού που εμποδίζει μέρη του κόσμου να παγώσουν και πλέον κινδυνεύει να κλείσει εντελώς μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Μια ερευνητική ομάδα από την Ευρώπη διαπίστωσε ότι η μεσημβρινή κυκλοφορία ανατροπής του Ατλαντικού (AMOC) θα μπορούσε να καταρρεύσει μετά το 2100, ειδικά εάν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παραμείνουν υψηλές.

Το AMOC είναι σαν ένας γιγαντιαίος ωκεάνιος μεταφορικός ιμάντας που μετακινεί ζεστό νερό από τις τροπικές περιοχές στον βόρειο Ατλαντικό, με το Ρεύμα του Κόλπου να παίζει βασικό ρόλο, ενεργώντας ως το κύριο ρεύμα που μεταφέρει αυτό το ζεστό νερό κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ προς τα βόρεια.

Βοηθά να διατηρηθούν μέρη όπως η βορειοδυτική Ευρώπη και οι βορειοανατολικές ΗΠΑ ηπιότερα το χειμώνα και επηρεάζει τα καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των τροπικών βροχοπτώσεων.

Ωστόσο, εάν το AMOC κλείσει, θα μπορούσε να προκαλέσει ψυχρότερους χειμώνες και ξηρότερα καλοκαίρια στα βορειοανατολικά, να αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής και να διαταράξει τις αλιευτικές βιομηχανίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η κατάρρευση θα μπορούσε να προκληθεί από την υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία εμποδίζει τα βαθιά ωκεάνια ύδατα να αναμειχθούν σε βόρειες θάλασσες όπως το Λαμπραντόρ και οι Σκανδιναβικές θάλασσες, καθιστώντας τα επιφανειακά ύδατα θερμότερα και λιγότερο αλμυρά.

Αυτό δημιουργεί έναν κύκλο όπου το AMOC εξασθενεί, φέρνοντας λιγότερο ζεστό, αλμυρό νερό βόρεια, το οποίο εμποδίζει περαιτέρω το νερό να βυθιστεί και επιβραδύνει το ρεύμα μέχρι το σημείο θραύσης του.

Η νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η γρήγορη μείωση των εκπομπών είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση αυτού του κινδύνου, αλλά ορισμένα σενάρια προβλέπουν ότι μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να αποφευχθεί εντελώς η κατάρρευση στο εγγύς μέλλον.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Environmental Research Letters, διαπίστωσε ότι η κατάρρευση θα ξεκινήσει με την αποτυχία των βαρέων, κρύων και αλμυρών επιφανειακών υδάτων να βυθιστούν και να αναμειχθούν με βαθύτερα ωκεάνια ύδατα που διατηρούν τη ροή του AMOC στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό γύρω στο 2050.

Αυτό θα οδηγούσε στη συνέχεια σε μια ασθενέστερη AMOC, η οποία θα κλείσει εντελώς τα επόμενα 50 έως 100 χρόνια.

Μια διακοπή του ρεύματος του Ατλαντικού θα μείωνε δραστικά τη θερμότητα που μεταφέρεται βόρεια κατά περίπου 20 έως 40%.

Σε ορισμένες από τις προσομοιώσεις της ομάδας, η θερμότητα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα σε μέρη όπως ο Καναδάς, η Σκανδιναβία και οι βόρειες ΗΠΑ θα πέσει σχεδόν στο μηδέν, προκαλώντας ένα ισχυρό φαινόμενο ψύξης σε αυτές τις περιοχές.

Οι συγγραφείς της μελέτης προειδοποίησαν ότι ο κόσμος δείχνει ήδη σημάδια ότι η κατάρρευση έρχεται.

Πρόσφατα δεδομένα έδειξαν μια μικρή μείωση στην ανάμειξη βαθέων ωκεανών κατά την τελευταία δεκαετία στις βόρειες θάλασσες, η οποία ταιριάζει με τα ευρήματα της μελέτης.

Ωστόσο, η ομάδα προειδοποίησε ότι πιο πρόσφατοι παράγοντες, όπως το λιώσιμο των παγετώνων, δεν ελήφθησαν υπόψη, οπότε η κατάρρευση θα μπορούσε να έρθει ακόμη νωρίτερα από ό, τι πιστεύουν οι ειδικοί.