Νέα θεραπεία για τον καρκίνο στις γάτες μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές

Μια νέα, στοχευμένη θεραπεία για γάτες με καρκίνο στο κεφάλι και στον τράχηλο δίνει ελπίδες για τη μελλοντική διάσωση ανθρώπινων ζωών, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Στην πρώτη κλινική δοκιμή της θεραπείας, διαπιστώθηκε ότι το 35% των γατών που έλαβαν το φάρμακο κατάφεραν να θέσουν την ασθένειά τους υπό έλεγχο, με ελάχιστες παρενέργειες.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα από τις ΗΠΑ, το φάρμακο είναι πιθανό να αποδειχθεί αποτελεσματικό και για τους ανθρώπους με πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου (HNSCC), μια μορφή καρκίνου που θεωρείται ιδιαίτερα θανατηφόρα και δύσκολη στη θεραπεία.

Η επιτυχία της μελέτης

«Η μελέτη έχει δύο σημαντικά ευρήματα», δήλωσε ο καθηγητής Daniel Johnson, επικεφαλής της έρευνας. «Μας έδειξε ότι είναι εφικτό να στοχεύσουμε έναν παράγοντα που οδηγεί την ογκογένεση, κάτι που στο παρελθόν ήταν εξαιρετικά δύσκολο».

Ο καθηγητής Johnson εξηγεί ότι το φάρμακο είναι το πρώτο που στοχεύει τον μεταγραφικό παράγοντα STAT3, ο οποίος εντοπίζεται σε πολλούς τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της πλειονότητας των περιπτώσεων HNSCC.

Γιατί οι γάτες «προτιμώνται» από τα ποντίκια

«Η μελέτη απέδειξε επίσης ότι τα ζώα συντροφιάς με καρκίνο μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αναπαράσταση της ανθρώπινης νόσου και ότι οι κλινικές δοκιμές σε αυτά μπορούν να αποφέρουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα από ό,τι οι δοκιμές σε ποντίκια», πρόσθεσε ο καθηγητής Johnson.

Η ιδέα να δοκιμαστεί το φάρμακο σε γάτες προέκυψε όταν η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, Dr. Jennifer Grandy, συζήτησε με την αδελφή της, η οποία είναι κτηνίατρος. Οι καρκίνοι του στόματος στις γάτες, όπως και ο HNSCC στους ανθρώπους, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν, με τα περισσότερα ζώα να πεθαίνουν μέσα σε δύο με τρεις μήνες από τη διάγνωση.

«Υπάρχει αξιοσημείωτη ομοιότητα μεταξύ του HNSCC της γάτας και του ανθρώπου», σημείωσε ο καθηγητής Johnson του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

Η ιστορία του Τζακ

Μια από τις γάτες που επωφελήθηκαν από τη δοκιμή ήταν ο Τζακ, μια εννιάχρονη γάτα που είχε διαγνωστεί με καρκίνο και της είχαν δώσει μόνο 6-8 εβδομάδες ζωής.

Η κηδεμόνας του Τζακ, Τίνα Τόμας, είπε: «Ήταν μια γροθιά στο στομάχι. Θέλαμε περισσότερο χρόνο μαζί του. Όταν έμαθα για την κλινική δοκιμή, ήξερα ότι έπρεπε να συμμετάσχει».

Ο Τζακ υποβλήθηκε σε εβδομαδιαίες θεραπείες για έναν μήνα και τα συμπτώματά του βελτιώθηκαν σημαντικά. Τελικά, έζησε για περισσότερο από οκτώ μήνες μετά την αρχική, δύσκολη διάγνωσή του.

Αποτελέσματα της μελέτης

Σύμφωνα με τη μελέτη, καμία από τις γάτες δεν εμφάνισε σοβαρές παρενέργειες, πέρα από ήπια αναιμία. Από τις 20 γάτες που συμμετείχαν, οι επτά είχαν είτε μερική απόκριση είτε σταθεροποίηση της κατάστασής τους. Η μέση επιβίωση αυτών των επτά γατών μετά τη θεραπεία ήταν 161 ημέρες.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι το φάρμακο λειτουργεί με δύο τρόπους: όχι μόνο μπλοκάρει τη δράση της STAT3, αλλά αυξάνει και τα επίπεδα της πρωτεΐνης PD-1, η οποία συνδέεται με την ανοσολογική απόκριση στον καρκίνο.

Η ερευνητική ομάδα συνεργάζεται τώρα με μια εταιρεία βιοτεχνολογίας για να προχωρήσει το φάρμακο σε κλινικές δοκιμές τόσο σε κατοικίδια όσο και σε ανθρώπους.

