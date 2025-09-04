Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν 300 τόνους χημικών από Κίνα – Είχαν προορισμό το Μεξικό για παραγωγή ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν 13.000 βαρέλια που είχαν προορισμό το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό

Newsbomb

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν 300 τόνους χημικών από Κίνα – Είχαν προορισμό το Μεξικό για παραγωγή ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως προχώρησαν την κατάσχεση ποσότητας 300 τόνων πρόδρομων χημικών προϊόντων για την παραγωγή μεθαμφεταμινών, τα οποία, είχαν σταλεί από την Κίνα κι είχαν προορισμό το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό.

Κάνοντας την ανακοίνωση αυτή στο Τέξας η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, κι ο προσωρινός διευθυντής της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE), ο Τοντ Λάιονς, αναφέρθηκαν στη «μεγαλύτερη κατάσχεση πρόδρομων χημικών για (την παρασκευή) ναρκωτικών, που έχει γίνει από τις ΗΠΑ».

Επρόκειτο για «δυο φορτία χημικών ουσιών, που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί στο καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Από την Κίνα στο Μεξικό», είπε η Τζανίν Πίρο, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους σε αποθήκη στην Πασαντίνα.

Τα 13.000 βαρέλια που κατασχέθηκαν περιείχαν βενζυλική αλκοόλη και Ν-μεθυλφορμαμίδη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 189 τόνων μεθαμφεταμίνης, «η αξία της οποίας στον δρόμο στο Χιούστον θα έφθανε τα 569 εκατομμύρια δολάρια», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την Πίρο, η κατάσχεση κατέστη εφικτή χάρη στην απόφαση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγράψει το καρτέλ Σιναλόα στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Οι αμερικανικές αρχές διαθέτουν έτσι πλέον διευρυμένες εξουσίες, όπως «τη δυνατότητα να παρακολουθούν» τέτοια φορτία προτού φθάσουν καν στον προορισμό τους, συμπλήρωσε ο Λάιονς.

«Καθημερινά, τόνοι χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη και η φαιντανύλη στέλνονται από την Κίνα στο Μεξικό, στο πλαίσιο του ακήρυκτου πολέμου της Κίνας εναντίον των ΗΠΑ και των πολιτών της», είπε η Πίρο.

Η υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή κυρώσεων σε κινεζική εταιρεία με διακριτικό τίτλο Guangzhou Tengyue, προσάπτοντάς της πως ενέχεται «στην παραγωγή και στην πώληση συνθετικών οπιοειδών σε Αμερικανούς». Το FBI, η ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ, ανήγγειλε στο μεταξύ την άσκηση ποινικών διώξεων σε δυο αντιπροσώπους της κινεζικής εταιρείας, κατηγορώντας τους πως «ενέχονται άμεσα» στη διακίνηση ναρκωτικών και χημικών προϊόντων με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν 300 τόνους χημικών προϊόντων από την Κίνα – Είχαν προορισμό το Μεξικό για παραγωγή ναρκωτικών από το καρτέλ Σιναλόα

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο ακύρωσε το «πάγωμα» των χρηματοδοτήσεων του Χάρβαρντ από την κυβέρνηση Τραμπ

02:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νιγηρία - Τουλάχιστον 60 νεκροί σε ναυάγιο πορθμείου

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

45η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

01:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Απολαυστικός Αταμάν: «Ο Γιόκιτς αγαπημένος παίκτης του Δ. Γιαννακόπουλου, τώρα ίσως ο Σενγκούν»

01:34ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά θα βυθίζονται

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στις Αλεούτιες Νήσους

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανεμική» συνεδρίαση στη Wall Street – Οι εξελίξεις στο Chrome μονοπώλησαν το ενδιαφέρον

00:02LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη τους

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία απαγόρεψε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Κωνσταντινούπολη - Φόβοι για διαδηλώσεις κατά του καλλιτέχνη

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό σε απολογία και του ζητάει να ανοίξει τις πύλες

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού

23:17WHAT THE FACT

Ειδικός εξηγεί πώς να σταματήσετε να υποφέρετε από αϋπνία και να βελτιώσετε τον ύπνο σας

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ματσάρα στη Ρίγα, η Τουρκία «λύγισε» τη Σερβία και πήρε την πρωτιά

23:06LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με νέα αλλαγή στα μαλλιά της

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εντοπίστηκε ο πίνακας που κλάπηκε από τους Ναζί - Σε κατ΄οίκον περιορισμό η κόρη αξιωματικού των SS

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι αναφέρει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη σύνδεσή του με έναν από τους εμπλεκόμενους

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρκική ακτοφυλακή συνοδεύει σήμερα τα αλιευτικά ανοιχτά της Σαμοθράκης - Φωτογραφίες-ντοκουμέντα

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί και 18 τραυματίες

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Με την κόρη του εμφανίστηκε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η πιθανή διάδοχος του «θρόνου», Κιμ Τζου Αε

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

18:31LIFESTYLE

«Πανικός» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή στην παραλία - Η νέα ανάρτηση με μαγιό που αποθέωθηκε

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο ακύρωσε το «πάγωμα» των χρηματοδοτήσεων του Χάρβαρντ από την κυβέρνηση Τραμπ

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

23:06LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με νέα αλλαγή στα μαλλιά της

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 57χρονος έφυγε από το καφενείο, πήγε σπίτι πήρε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ