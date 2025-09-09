Τσάρλι Σιν: Το τραύλισμα, οι προσπάθειες απεξάρτησης και η συγγνώμη στους ανθρώπους που πλήγωσε

Η εξομολόγηση του ηθοποιού την μάχη του με την χρήση ουσιών

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Τσάρλι Σιν: Το τραύλισμα, οι προσπάθειες απεξάρτησης και η συγγνώμη στους ανθρώπους που πλήγωσε
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την δια βίου μάχη του με το αλκοόλ και την χρήση ουσιών μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC ο ηθοποιός Τσάρλι Σιν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιν πάλευε με το τραύλισμα όλη του τη ζωή και έμαθε να πίνει για να νιώθει πιο ελεύθερος.

«Το ποτό απλά... με έκανε πιο χαλαρό», είπε ο Σιν στον παρουσιαστή του «Good Morning America» Μάικλ Στράχαν σε μια συνέντευξη για το νέο του βιβλίο με τις αναμνήσεις του, «The Book of Sheen». «Μου έδωσε την ελευθερία του λόγου», ανέφερε ο ηθοποιός.

τσάρλι-σιν

Ο Τσάρλι Σιν στην συνέντευξή του στο ABC

Ο Σιν είπε ότι μόνο όταν πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά «Spin City» το 2000 άνοιξε την καρδιά του στους συμπρωταγωνιστές και τους συναδέλφους του στο πλατό για το τραύλισμά του.

«Όταν πήρα το πρώτο σενάριο για το "Spin" και το διάβαζα, σκέφτηκα: "Ω, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό θα είναι πρόβλημα. Δεν μπορώ να το πω αυτό"», θυμήθηκε ο Σιν, προσθέτοντας ότι η απόφασή του να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα του τραυλίσματος τον έκανε να νιώσει απελευθερωμένος. «Ναι, όταν έχεις αμφιβολίες, απλά να είσαι αρκετά ανθρώπινος ώστε να είσαι ευάλωτος και να ξέρεις ότι είναι εντάξει να ζητάς βοήθεια.

Στα χρόνια που προηγήθηκαν του «Spin City», ο Σιν είπε ότι ήταν βαθιά εθισμένος στο αλκοόλ και το κρακ, το οποίο δοκίμασε για πρώτη φορά το 1992.

Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1990, ο Σιν έκανε την πρώτη από μια σειρά παραμονών σε κέντρα αποτοξίνωσης, μετά από παρέμβαση της οικογένειάς του. Ο ηθοποιός, που προέρχεται από οικογένεια ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του Μάρτιν Σιν και του αδελφού του Εμίλιο Εστέβεζ, ήταν τότε 24 ετών.

«Είναι δύσκολο να ζητήσεις βοήθεια όταν κάποιος άλλος έχει σηκώσει το χέρι σου για σένα», είπε ο Τσάρλι Σιν για τον αγώνα του να ξεφύγει από τον εθισμό. «Και νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα, το να γνωρίζω ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου, το να θέλω να έχω πάντα τον έλεγχο των πραγμάτων, το να θέλω να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο».

Στα τέλη της δεκαετίας του '90, η οικογένεια του Τσάρλι Σιν παρενέβη ξανά όταν ο πατέρας του τον κατέδωσε για παραβίαση των όρων της αναστολής. Ο Τσάρλι Σιν είπε ότι το ένιωσε ως τη «μεγαλύτερη προδοσία» από τον πατέρα του εκείνη την εποχή, αλλά είπε ότι αργότερα το είδε ως μια πράξη αγάπης.

Τελικά, ο Τσάρλι Σιν είπε ότι έκοψε το αλκοόλ, αλλά ξανακύλησε όταν άρχισε να παίρνει συνταγογραφούμενα χάπια ενώ πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Two and a Half Men».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ηθοποιός είπε ότι δούλευε υπερωρίες για να κρύψει την υποτροπή του, λέγοντας: «Είναι ένα φοβερό συναίσθημα. Πρέπει να θυμάσαι ποιος ξέρει, πάντα ανησυχείς για το ποιος ξέρει τι».

Το 2011, στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της σειράς «Two and a Half Men», η εκπομπή διεκόπη ώστε ο Σιν να μπορέσει να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Αργότερα, του απαγορεύτηκε η είσοδος στο πλατό της εκπομπής και τελικά απολύθηκε.

Ο Τσάρλι Σιν είπε στον Στράχαν ότι σταμάτησε το αλκοόλ το 2017 και από τότε είναι εντελώς νηφάλιος.

Από τότε, είπε ότι έχει εργαστεί σκληρά για να επανορθώσει με τους ανθρώπους που αγαπά και εκείνους που πλήγωσε κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον εθισμό.

«Αυτή η ιστορία θα έπρεπε να είχε τελειώσει 100 φορές πριν από 20 χρόνια, αλλά δεν τελείωσε. Και δεν τελείωσε», είπε. «Οπότε, ό,τι και να συμβεί στη συνέχεια, μπορεί να είναι ακριβώς εκεί που κρύβεται ο πραγματικός θησαυρός, καταλαβαίνετε;»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σερβοελληνική συμμαχία επιδιώκει την αναβολή της ψηφοφορίας για το Final 4 με νέα επιστολή

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Επίσημα νέος προπονητής ο Μανόλο Χιμένεθ – Πέμπτη θητεία στην Ελλάδα, συνεργάτης ο Τσιγκρίνσκι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτη γεύση φθινοπώρου στη Μεσόγειο, ζέστη στην Ελλάδα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας: Άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, «κόπηκε» το Παγκρήτιο

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσιόδρα στο Ευρωκοινοβούλιο: Πρόληψη - προετοιμασία - αλληλεγγύη, οι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας εγκαινίασε το Θεραπευτήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 50.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο - Ο εμπρησμός και η ανάληψη ευθύνης

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Βρέθηκε λύση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός | Πού και πότε θα γίνει ο αγώνας

19:07LIFESTYLE

Διπλή πρεμιέρα για τη μυθοπλασία του ΑΝΤ1

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες - Η αστυνομία υποψιάζεται πολιτική επίθεση

19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα διάκριση για τον Χουάντσο - Ambassador του One Team για 2η σερί χρονιά

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Άνθισε η έρημος Ατακάμα και το θέαμα είναι μαγευτικό - Βίντεο

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το δεύτερο φιλικό στη Ρουμανία (βίντεο)

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Σιν: Πώς ξεκίνησε ο εθισμός του στο αλκοόλ - Το τραύλισμα, οι προσπάθειες απεξάρτησης και η συγγνώμη στους ανθρώπους που πλήγωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Φωτιά στο Κοινοβούλιο μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Σιν: Πώς ξεκίνησε ο εθισμός του στο αλκοόλ - Το τραύλισμα, οι προσπάθειες απεξάρτησης και η συγγνώμη στους ανθρώπους που πλήγωσε

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες - Η αστυνομία υποψιάζεται πολιτική επίθεση

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Άνθισε η έρημος Ατακάμα και το θέαμα είναι μαγευτικό - Βίντεο

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ