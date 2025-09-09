Τσάρλι Σιν: Το τραύλισμα, οι προσπάθειες απεξάρτησης και η συγγνώμη στους ανθρώπους που πλήγωσε

Για την δια βίου μάχη του με το αλκοόλ και την χρήση ουσιών μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC ο ηθοποιός Τσάρλι Σιν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιν πάλευε με το τραύλισμα όλη του τη ζωή και έμαθε να πίνει για να νιώθει πιο ελεύθερος.

«Το ποτό απλά... με έκανε πιο χαλαρό», είπε ο Σιν στον παρουσιαστή του «Good Morning America» Μάικλ Στράχαν σε μια συνέντευξη για το νέο του βιβλίο με τις αναμνήσεις του, «The Book of Sheen». «Μου έδωσε την ελευθερία του λόγου», ανέφερε ο ηθοποιός.

Ο Τσάρλι Σιν στην συνέντευξή του στο ABC

Ο Σιν είπε ότι μόνο όταν πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά «Spin City» το 2000 άνοιξε την καρδιά του στους συμπρωταγωνιστές και τους συναδέλφους του στο πλατό για το τραύλισμά του.

«Όταν πήρα το πρώτο σενάριο για το "Spin" και το διάβαζα, σκέφτηκα: "Ω, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό θα είναι πρόβλημα. Δεν μπορώ να το πω αυτό"», θυμήθηκε ο Σιν, προσθέτοντας ότι η απόφασή του να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα του τραυλίσματος τον έκανε να νιώσει απελευθερωμένος. «Ναι, όταν έχεις αμφιβολίες, απλά να είσαι αρκετά ανθρώπινος ώστε να είσαι ευάλωτος και να ξέρεις ότι είναι εντάξει να ζητάς βοήθεια.

Actor Charlie Sheen is opening up about a lifelong struggle that he says first led him to start drinking, beginning a years-long battle with substance abuse. https://t.co/gF8NWreISU

— ABC News (@ABC) September 8, 2025



Στα χρόνια που προηγήθηκαν του «Spin City», ο Σιν είπε ότι ήταν βαθιά εθισμένος στο αλκοόλ και το κρακ, το οποίο δοκίμασε για πρώτη φορά το 1992.

Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1990, ο Σιν έκανε την πρώτη από μια σειρά παραμονών σε κέντρα αποτοξίνωσης, μετά από παρέμβαση της οικογένειάς του. Ο ηθοποιός, που προέρχεται από οικογένεια ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του Μάρτιν Σιν και του αδελφού του Εμίλιο Εστέβεζ, ήταν τότε 24 ετών.

«Είναι δύσκολο να ζητήσεις βοήθεια όταν κάποιος άλλος έχει σηκώσει το χέρι σου για σένα», είπε ο Τσάρλι Σιν για τον αγώνα του να ξεφύγει από τον εθισμό. «Και νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα, το να γνωρίζω ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου, το να θέλω να έχω πάντα τον έλεγχο των πραγμάτων, το να θέλω να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο».

Στα τέλη της δεκαετίας του '90, η οικογένεια του Τσάρλι Σιν παρενέβη ξανά όταν ο πατέρας του τον κατέδωσε για παραβίαση των όρων της αναστολής. Ο Τσάρλι Σιν είπε ότι το ένιωσε ως τη «μεγαλύτερη προδοσία» από τον πατέρα του εκείνη την εποχή, αλλά είπε ότι αργότερα το είδε ως μια πράξη αγάπης.

Τελικά, ο Τσάρλι Σιν είπε ότι έκοψε το αλκοόλ, αλλά ξανακύλησε όταν άρχισε να παίρνει συνταγογραφούμενα χάπια ενώ πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Two and a Half Men».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ηθοποιός είπε ότι δούλευε υπερωρίες για να κρύψει την υποτροπή του, λέγοντας: «Είναι ένα φοβερό συναίσθημα. Πρέπει να θυμάσαι ποιος ξέρει, πάντα ανησυχείς για το ποιος ξέρει τι».

Το 2011, στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της σειράς «Two and a Half Men», η εκπομπή διεκόπη ώστε ο Σιν να μπορέσει να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Αργότερα, του απαγορεύτηκε η είσοδος στο πλατό της εκπομπής και τελικά απολύθηκε.

Ο Τσάρλι Σιν είπε στον Στράχαν ότι σταμάτησε το αλκοόλ το 2017 και από τότε είναι εντελώς νηφάλιος.

Από τότε, είπε ότι έχει εργαστεί σκληρά για να επανορθώσει με τους ανθρώπους που αγαπά και εκείνους που πλήγωσε κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον εθισμό.

«Αυτή η ιστορία θα έπρεπε να είχε τελειώσει 100 φορές πριν από 20 χρόνια, αλλά δεν τελείωσε. Και δεν τελείωσε», είπε. «Οπότε, ό,τι και να συμβεί στη συνέχεια, μπορεί να είναι ακριβώς εκεί που κρύβεται ο πραγματικός θησαυρός, καταλαβαίνετε;»

