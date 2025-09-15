Ιταλία: Κακόγουστη φάρσα σε νοσοκομείο – Γιατρός πέταξε δυναμιτάκι σε νοσηλευτή που κοιμόταν

Σάλος στην Ιταλία, με γιατρό που άναψε ένα δυναμιτάκι και το έριξε δίπλα σε έναν νοσοκόμο που είχε αποκοιμηθεί, κρατώντας παράλληλα ένα τσιγάρο στο χέρι.

Αυτή η κακόγουστη φάρσα, που έγινε μέσα στο κέντρο έκτακτης ανάγκης «118» του Παλινούρο (μία μικρή πόλη στην επαρχία του Σαλέρνο, στην περιοχή της Καμπανίας), θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως καταγγέλλει η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κανένας δεν αγγίζει τον Ιπποκράτη».

Δείτε το βίντεο με το περιστατικό:

Αρνητικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ένας γιατρός, ο οποίος έχει πλέον τεθεί «προληπτικά» σε διαθεσιμότητα από την ASL (Υγειονομική Αρχή της Περιφέρειας) και υπηρετούσε στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο του Τσιλέντο.

«Η πράξη να ανάβεις και να ανατινάζεις ένα πυροτέχνημα σε ένα κέντρο έκτακτης ανάγκης, όπου φυλάσσονται φάρμακα, φιάλες οξυγόνου και εύφλεκτες ουσίες αποτελεί μία απερίσκεπτη και δυνητικά πολύ επικίνδυνη πράξη. Δεν πρόκειται για αστεία φάρσα, αλλά μία πράξη που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων», γράφει η ανάρτηση της ένωσης της Καμπανίας.

Την υπόθεση ανέδειξε και ο βουλευτής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς από την Καμπανία, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, επισημαίνοντας πως «συμμεριζόμαστε και υιοθετούμε την καταγγελία. Ζητάμε από τον διευθυντή του 118 της Σαλέρνο, Δρ. Ντομένικο Βιολάντε και τον γενικό διευθυντή, Δρ. Τζενάρο Σόστο, να εντοπίσουν τον υπεύθυνο για αυτή την πράξη και να κινήσουν τις πειθαρχικές διαδικασίες».