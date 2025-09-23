Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

Προειδοποίηση για διάχυση της εμπόλεμης κατάστασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, απευθύνει ο Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ της Ιορδανίας.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να αυταπατάται ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είναι ένας πρόθυμος εταίρος για την ειρήνη. Κάθε άλλο. Οι ενέργειές της επί τόπου διαλύουν τα ίδια τα θεμέλια πάνω στα οποία θα μπορούσε να βασιστεί η ειρήνη και θάβουν σκόπιμα την ίδια την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους» δήλωσε ο βασιλιάς Αμπντουλάχ της Ιορδανίας μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

Επίσης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι «η εχθρική ρητορική, που καλεί για επίθεση στο Τζαμί Αλ-Άκσα, θα υποκινήσει έναν θρησκευτικό πόλεμο που θα εξαπλωθεί πολύ πέρα ​​από την περιοχή και θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωτική αντιπαράθεση από την οποία κανένα έθνος δεν μπορεί να ξεφύγει».