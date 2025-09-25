ΟΗΕ: Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία

Η Ουκρανία και η Συρία αποκατέστησαν επισήμως τις διπλωματικές σχέσεις τους, έπειτα από συνάντηση που είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον de facto πρόεδρο της Συρίας, Αχμέτ αλ-Σάραα, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη διπλωματική επαναπροσέγγιση. Ο Ζελένσκι εξέφρασε τη βούληση της Ουκρανίας να σταθεί στο πλευρό του συριακού λαού «στον δρόμο προς τη σταθερότητα», ενώ τονίστηκε η πρόθεση για συνεργασία σε μια σειρά τομέων και η κοινή αντιμετώπιση περιφερειακών απειλών.

Το Κίεβο είχε διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Δαμασκό το 2022 όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ είχε αναγνωρίσει τις αυτοανακηρυχθείσες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κιέβου.