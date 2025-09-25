ΟΗΕ: Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία

Η Ουκρανία αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις με τη Συρία

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΗΕ: Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ουκρανία και η Συρία αποκατέστησαν επισήμως τις διπλωματικές σχέσεις τους, έπειτα από συνάντηση που είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον de facto πρόεδρο της Συρίας, Αχμέτ αλ-Σάραα, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη διπλωματική επαναπροσέγγιση. Ο Ζελένσκι εξέφρασε τη βούληση της Ουκρανίας να σταθεί στο πλευρό του συριακού λαού «στον δρόμο προς τη σταθερότητα», ενώ τονίστηκε η πρόθεση για συνεργασία σε μια σειρά τομέων και η κοινή αντιμετώπιση περιφερειακών απειλών.

Το Κίεβο είχε διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Δαμασκό το 2022 όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ είχε αναγνωρίσει τις αυτοανακηρυχθείσες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κιέβου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Αισθητός και στην Κολομβία

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας και ήχηση καμπανών Ιερών Ναών την 1η Οκτωβρίου

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες απώλειες στη Wall Street στη σκιά των δηλώσεων Πάουελ για τις υψηλές τιμές των μετοχών

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βόμβα» Τεμπονέρα στην εκδήλωση για την Κεντροαριστερά: Προτείνει τη δημιουργία νέου κόμματος μέσα από πέντε βήματα

00:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τα highlights του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ | Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (24/09)

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας drones στην περιοχή – Σε συναγερμό και άλλα τρία αεροδρόμια – Έτοιμη να παρέμβει η αστυνομία

23:52LIFESTYLE

Mariah Carey: Μίλησε ανοιχτά για την σχέση με την μητέρα της πριν τον θάνατό της - «Είχα πάντα ενοχές» - Βίντεο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατάθεση ψυχής από αστυνομικό στο Παίδων για παιδάκι που νοσηλεύεται: «Ένιωσα πως προστατεύω την ελπίδα, τα όνειρα, τη λαχτάρα τους να είναι έξω»

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ράπισμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν: «Μέγιστη υποκρισία να κατηγορεί άλλους για εγκλήματα της Τουρκίας»

23:38LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη για Καίτη Γκρέυ: «Είμαι σε συζητήσεις να γίνει σήριαλ η ζωή της γιαγιάς μου και να την υποδυθώ»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Τα φίλτρα του καφέ σώζουν σπάνιο σπουργίτι από την εξαφάνιση

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομογενείς: «Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά, είμαστε υπερήφανοι»

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: O Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σάρα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα διαμάντια αποκαλύπτουν τη… μυστική χημεία της Γης

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: «Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη διαιτησία γιατί υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας» - Όσα είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το πορτραίτο του Μπάιντεν αντικαταστάθηκε από ένα… αυτόματο στυλό – Δείτε βίντεο

22:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σιμόπουλος για Σαμαρά: Θα με χαροποιούσε οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

19:14LIFESTYLE

Όλγα Κεφαλογιάννη για τον χωρισμό της από τον Μίνω Μάτσα: «Ένιωσα προδοσία»

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις με τον «αόρατο Έλληνα»: Συγγενείς εξαφανισμένου παιδιού από το 1985 θα κάνουν τεστ DNA

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

20:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατάθεση ψυχής από αστυνομικό στο Παίδων για παιδάκι που νοσηλεύεται: «Ένιωσα πως προστατεύω την ελπίδα, τα όνειρα, τη λαχτάρα τους να είναι έξω»

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

20:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Lidl Ελλάς: Τι απαντά για το πρόστιμο των 805.000 ευρώ – «Άδικο και αυθαίρετο»

22:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: 10 και 1 χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις λίγο πριν την αίτηση

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το πορτραίτο του Μπάιντεν αντικαταστάθηκε από ένα… αυτόματο στυλό – Δείτε βίντεο

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

13:21ME TO N & ME TO Σ

Να ντρέπεσαι για την κοροϊδία, όχι για την σκηνή του Πάνου Ρούτσι…

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Άνετα κι ωραία έκανε το «2 στα 2» | Πρώτο γκολ με την «Ένωση» ο Καλοσκάμης

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στις μάσκες πέντε χρόνια μετά την πανδημία ζήτησε η κόρη του Μπεν Άφλεκ από εκδήλωση του ΟΗΕ - «Δικαίωμα στον φιλτραρισμένο αέρα»

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού με Μητσοτάκη – Η ενόχληση για τις ελληνικές ενέργειες και ο παράγοντας Chevron

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ