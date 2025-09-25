Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

Ένα άγριο έγκλημα έχει συγκλονίσει την Αργεντινή με θύματα 3 γυναίκες, οι οποιίες βασανίστηκαν μέχρι θανάτου και η φρίκη μεταδίδονταν ζωντανά σε κλειστή ομάδα περίποτ 45 ατόμων στο instagram.

Η Μπρέντα ντελ Καστίγιο (20), η Μορένα Βέρντι (20) και η Λάρα Γκουτιέρεζ (15), είχαν εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή και βρέθηκαν δολοφονημένες, διαμελισμένες και θαμένες σε έναν κήπο σπιτιού στο Φλορένσιο Βαρέλα.

Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι εξαπατήθηκαν ώστε να πάνε στην ιδιοκτησία από τους δολοφόνους τους.

Ο Υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, Χαβιέρ Αλόνσο δήλωσε: «Εθεάθησαν τελευταία φορά να μπαίνουν σε ένα όχημα οικειοθελώς επειδή είχαν προσκληθεί σε μια εκδήλωση, χωρίς να γνωρίζουν ότι έπεφταν σε παγίδα που τους είχε στήσει μια διεθνής συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία είχε καταστρώσει ένα σχέδιο για να τις σκοτώσει».

«Η συνεδρία βασανιστηρίων μεταδόθηκε ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - δεν καταγράφηκε, μεταδόθηκε ζωντανά - σε μια ιδιωτική ομάδα στο Instagram και προφανώς την παρακολούθησαν περίπου 45 άτομα.»

«Η οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών έχει την επιχειρησιακή της διοίκηση στο Μπουένος Άιρες και είχε επιλέξει αυτό το σπίτι για να πραγματοποιήσει τις δολοφονίες».

Προκαταρκτικές αναφορές, δείχνουν ότι οι τρεις νεαρές γυναίκες πέθαναν τα ξημερώματα του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες αφότου εθεάθησαν για τελευταία φορά να μπαίνουν σε ένα λευκό βαν στον κυκλικό κόμβο La Tablada.

?Confirmaron oficialmente que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son los de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

Una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker con patente adulterada, en La Tablada.… pic.twitter.com/Pba9OOhB3M — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 24, 2025

Μάλιστα απέδωσε την τριπλή δολοφονία ότι «ήταν μια πράξη πειθαρχίας για τα κορίτσια, αλλά και για διάφορα μέλη αυτής της οργάνωσης»

Όταν ρωτήθηκε πώς απέκτησαν την πληροφορία σχετικά με τη μετάδοση, ο Υπουργός αποκάλυψε ότι την πληροφορία είχε ομολογήσει ένας από τους τέσσερις κρατούμενους.

Πρόκειται για τον Μιγκέλ Άνχελ Βιγιανουέβα Σίλβα , 27 ετών, περουβιανής υπηκοότητας, και τους Αργεντινούς Ιάρα Ντανιέλα Ιμπάρα , 19 ετών, Αντρές Μαξιμιλιάνο Πάρα , 18 ετών, και Μαγκαλί Σελέστε Γκονζάλες Γκερέρο , 28 ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά στοιχεία.

Ωστόσο, ο Αλόνσο τόνισε ότι θα συνεχίσουν να αναζητούν όλους τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εκείνο το απόγευμα της Παρασκευής, μια ομάδα ανδρών που ανήκαν στη συμμορία ναρκωτικών είχε φτάσει στο σπίτι και φέρεται να ήταν υπεύθυνοι για το σκάψιμο των τρυπών όπου θα ταφούν τα λείψανα των νεαρών γυναικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι «αυτά τα κορίτσια ήταν θύματα » και ότι μένει να δούμε πώς δημιούργησαν τη σύνδεσή τους με τα μέλη της συμμορίας. Μέχρι στιγμής, υποθέτουν ότι «μπορεί να είχαν δημιουργήσει κάποιο είδος σχέσης στην περιοχή Φλόρες», δεδομένου ότι σύχναζαν στη γειτονιά του Μπουένος Άιρες.

Από την άλλη πλευρά, τόνισε ότι ένας από τους κύριους στόχους θα ήταν να βρεθεί ο ηγέτης της οργάνωσης ναρκωτικών, τον οποίο υποψιάζονται ότι μπορεί να ήταν ο εγκέφαλος. Επίσης, ανέφερε ότι «είναι Περουβιανός, περίπου 23 ετών, και εδραιώνεται ως ο ηγέτης αυτής της οργάνωσης » .

Οι λεπτομέρειες της μαφίας

Η ανακάλυψη των διαμελισμένων σωμάτων των Brenda del Castillo, Morena Verdi και Lara Gutiérrez ανέδειξε τη βιαιότητα ενός εγκλήματος που, σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα της νεκροψίας, φέρει τα χαρακτηριστικά μιας μαφιόζικης οργάνωσης που συνδέεται με το εμπόριο ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει φήμη όχι μόνο για τη βία που προκλήθηκε, αλλά και για τις λεπτομέρειες που υποδηλώνουν ένα μήνυμα μαφιόζικου τύπου. Στην περίπτωση της 15χρονης Λάρα Γκουτιέρες , η νεκροψία αποκάλυψε ότι και τα πέντε δάχτυλα του αριστερού της χεριού είχαν ακρωτηριαστεί πριν δολοφονηθεί. Είχε επίσης εγκαύματα που οφείλονταν σε τσιγάρα, ένα μερικό κόψιμο στο αριστερό της αυτί και ένα τραύμα στον λαιμό της που έκοψε την καρωτιδική αρτηρία. Ο θάνατός της επήλθε μετά από βασανιστήρια, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά δεδομένα.

Όσον αφορά στην Μπρέντα ντελ Καστίγιο , οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ένα θανατηφόρο κάταγμα κρανίου, μαζί με συνθλιμμένο πρόσωπο και τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό. Η ιατροδικαστική έκθεση υποδεικνύει επίσης μια εγκάρσια τομή που έκοψε την κοιλιά της από άκρη σε άκρη, η οποία έγινε μετά θάνατον . Η Μορένα Βέρντι, εν τω μεταξύ, υπέστη εξάρθρωση του τραχήλου της μήτρας και πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπό της.