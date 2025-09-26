Αργεντινή: Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι»

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τα όσα υπέστησαν τα τρία κορίτσια στα χέρια των δολοφόνων τους, με τις αρχές να έχουν καταλήξει στην ταυτότητα του «εγκεφάλου» της ανατριχιαστικής αυτής υπόθεσης

Αργεντινή: Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι»
Η άγρια δολοφονία των τριών κοριτσιών, ανάμεσά τους και μία 15χρονη, που υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, τα οποία μεταδίδοντας ζωντανά μέσω του instagram σε μία κλειστή ομάδα 45 ατόμων, έχει συγκλονίσει την Αργεντινή.

Τα όσα αποκαλύπτονται είναι ανατριχιαστικά για τον εφιάλτη που έζησαν η Μπρέντα ντελ Καστίγιο, η Μορένα Βέρντι και η Λάρα Γκουτιέρεζ, που παρασύρθηκαν όπως όλα δείχνουν στον θάνατό τους, από τα μέλη συμμορίας.

Οι ερευνητές αναζητούν τον φερόμενο ως εγκέφαλο του αποτρόπαιου εγκλήματος, που πιστεύεται ότι είναι ένας έμπορος ναρκωτικών με το παρατσούκλι «Χουλίτο », μόλις 23 ετών.

Μόλις τέσσερα άτομα έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών, εκτιμάται ότι η live εκτέλεση τους ήταν μήνυμα προς τα μέλη της συμμορίας.

«“Αυτό συμβαίνει σε κάποιον που μου κλέβει ναρκωτικά”, “Κανείς δεν με κλέβει” και “μέχρι να κελαηδήσει το κορίτσι”», φαίνεται να ήταν το πειθαρχικό μήνυμα.

Σύμφωνα με την νεκροψία, μία από τις ενήλικες γυναίκες είχε κάταγμα κρανίου, τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και συντριπτικά τραύματα στο πρόσωπό της, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε ξυλοκοπηθεί βάναυσα.

Το άλλο ενήλικο θύμα υπέστη εξάρθρωση του τραχήλου της μήτρας, σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο, δεμένα με ταινία χέρια και πόδια και τραύματα μετά θάνατον στον λαιμό και το πρόσωπο, προφανώς για μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση.

Εν τω μεταξύ, η ανήλικη υπέστη κοψίματα στα δάχτυλα του αριστερού της χεριού, βαθιές πληγές στον λαιμό, το πρόσωπο και το αυτί της, και εγκαύματα στα δάχτυλά της, τα οποία φέρεται να προκλήθηκαν ενώ ήταν ακόμα ζωντανή . Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μοτίβο της βίας υποδηλώνει ότι ήταν βασανιστήρια για την απόκτηση πληροφοριών πριν από τη δολοφονία, με την ίδια να είναι το θύμα που υπέστη τη μεγαλύτερη σκληρότητα.

Ποιος είναι ο Little J, ο έμπορος ναρκωτικών που εμπλέκεται στην τριπλή δολοφονία

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Πεκένιο Χότα, γνωστός και ως Χουλίτο, είναι αυτός που διέταξε την αποτρόπαια τριπλή δολοφονία.

Ο ύποπτος πιστεύεται ότι είναι ένας Περουβιανός έμπορος ναρκωτικών, μόλις 23 ετών, που ζει στο Μπουένος Άιρες και ο οποίος πιθανότατα είχε σχέση με τη 15χρονη Λάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες των αργεντίνικων μέσω ενημέρωσης, δεν είναι ένας μεγάλος έμπορος ναρκωτικών, αλλά μάλλον ένας μικροέμπορος κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών που λάμβανε την ουσία, την χώριζε και τη διένειμε σε άλλους πωλητές».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 23χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο και έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του.

Σήμερα κηδεύτηκαν οι δύο 20χρονες, ενώ η μητέρα της Μορένα Βέρι ξέσπασε ζητώντας το «κεφάλι του υπεύθυνου».

