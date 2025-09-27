Γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

Πώς επιτεύχθηκε το επιστημονικό εγχείρημα, αφού είχε σκοτωθεί ο σύντροφός της

Μέσα σε μόλις 20 λεπτά από τη στιγμή που έμαθε ότι ο αρραβωνιαστικός της σκοτώθηκε μαχόμενος κατά της Χαμάς στη Γάζα, η Χαντάς Λέβι ξεκίνησε έναν σχεδόν αδύνατο αγώνα στο Ισραήλ: να αναζητήσει τρόπους να διατηρήσει το σπέρμα του αγαπημένου της, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το κοινό τους όνειρο να δημιουργήσουν οικογένεια.

Η 35χρονη Λέβι έφερε στον κόσμο πριν από τρεις μήνες το «μωρό θαύμα», καρπό του έρωτά της με τον πεσόντα έφεδρο των IDF, Νετανέλ Σίλμπεργκ. Κρατά μυστικά το όνομα και την εικόνα του παιδιού από φόβο για την ασφάλειά του.

Το νεαρό ζευγάρι είχε σχεδιάσει τη ζωή του: ταξίδια, ένα σπίτι έξω από την Ιερουσαλήμ, μια μεγάλη οικογένεια. Ο Σίλμπεργκ, 33 ετών, διοικητής ειδικών δυνάμεων, συγκλονισμένος από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς που άφησε πίσω της 1.200 νεκρούς και εκατοντάδες ομήρους, αποφάσισε να πολεμήσει στη χερσαία εισβολή στη Γάζα, παρά τις εκκλήσεις της συντρόφου του.

hadas-levy-fallen-idf-reservist-112192356.jpg

«Αποφάσισε ότι θα πάει, ό,τι κι αν γίνει», θυμάται η Λέβι, προσθέτοντας ότι του ζητήθηκε να αξιοποιήσει τις ικανότητές του στη στρατιωτική λογιστική μακριά από τη μάχη. Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, ο σύντροφός της, που είχε ήδη διαλέξει τα ονόματα των μελλοντικών τους παιδιών, έπεσε νεκρός από σφαίρα στο στήθος στη βόρεια Γάζα.

Η Λέβι, παιδίατρος στα 30 της, αισθάνθηκε ότι η ζωή της κατέρρευσε. «Δεν μπορώ να μην έχω τίποτα ζωντανό από εκείνον και να συνεχίσω», είπε. «Ήθελα κάτι από εκείνον να μεγαλώνει μέσα μου. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου και αν δεν έχω παιδιά μαζί του, δεν θέλω να συνεχίσω να ζω».

hadas-levy-fallen-idf-reservist-112192355.jpg

Μέσα σε 12 ώρες, το σπέρμα του Σίλμπεργκ - χωρίς κινητικότητα, καθώς δεν ήταν πλέον ζωντανό - καταψύχθηκε επιτυχώς. Σε μια εξαντλητική διαδικασία 10 ωρών στο νοσοκομείο Hadassah, ομάδα ειδικών κατάφερε να αναβιώσει τα κύτταρα. Η συγκομιδή απέδωσε μόλις εννέα βιώσιμα σπερματοζωάρια, σε σύγκριση με εκατομμύρια σε μια κανονική δειγματοληψία.

Όπως μεταδίδει η New York Post, εκτός από τα ιατρικά εμπόδια και τις δικές της θεραπείες γονιμότητας, έπρεπε να ξεπεράσει και το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο του Ισραήλ, που ρυθμίζει τη χρήση σπέρματος πεσόντων. Παρά τις δυσκολίες, με τη στήριξη του Οργανισμού Χηρών και Ορφανών του IDF και ενός δικηγόρου που την εκπροσώπησε δωρεάν, η Λέβι κατάφερε να μείνει έγκυος έναν χρόνο μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

hadas-levy-fallen-idf-reservist-112192358.jpg

Έγινε έτσι η πρώτη σύντροφος πεσόντος στρατιώτη στην ιστορία του Ισραήλ που συνέλαβε παιδί με το σπέρμα του. «Είναι θαύμα», λέει. «Είναι επιστημονική φαντασία».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του οργανισμού, Σλόμι Ναχουμσόν, η μεταθανάτια λήψη σπέρματος έχει πλέον καθιερωθεί ως τυπικό πρωτόκολλο του IDF. «Υπάρχουν περισσότερες από 50 χήρες στρατιωτών που θεωρητικά μπορούν να μείνουν έγκυες με το σπέρμα των συντρόφων τους», σημειώνει.

Η Λέβι ελπίζει να δώσει στον γιο της κι ένα αδελφάκι, καθώς έχει στη διάθεσή της άλλα έξι έμβρυα. Κάθε βράδυ, νανουρίζει τον τρίμηνο γιο της στην κούνια της αυλής. «Νιώθω σαν να κάθεται εκεί ψηλά και να φροντίζει να μου κάνει τα πάντα πιο εύκολα», λέει συγκινημένη. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έκανα το σωστό – για τους τρεις μας».

