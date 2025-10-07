Συναγερμός στη Γερμανία: Νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη από μαχαιριές

Aστυνομικός στο σημείο στο οποίο η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη

Συναγερμός σήμανε στη Δυτική Γερμανία, όπου μια νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η ίδια βρίσκεται στην εντατική με τη ζωή της να είναι σε κίνδυνο, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Πρόκειται για την Iris Stalzer, μέλος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), η οποία εκλέχθηκε δήμαρχος της πόλης Herdecke στην περιοχή του Ρουρ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, η Stalzer εντοπίστηκε από τον γιο της.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο περιπολικό, του πέρασαν χειροπέδες και του φόρεσαν μία ειδική στολή για τη διατήρηση πιθανών αποτυπωμάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό έγινε μόνο για να αποφευχθεί η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στον δρόμο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πολιτικό κίνητρο ή μαρτυρίες για υπόπτους που εγκατέλειψαν το σημείο.

#BREAKING : Herdecke Mayor Iris Stalzer Tells Son She Was Attacked Before Losing Consciousness Before losing consciousness, Herdecke Mayor Iris Stalzer, 57, reportedly told her son that she had been attacked.

Το μήνυμα του Φρίντριχ Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.

Το περιστατικό ανακαλεί μνήμες από τη δολοφονία του Walter Luebcke το 2019, ενός συντηρητικού τοπικού αξιωματούχου και υποστηρικτή της μεταναστευτικής πολιτικής της τότε Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ο οποίος είχε πυροβοληθεί θανάσιμα από ακροδεξιό ακτιβιστή στο σπίτι του.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχολιασμό σχετικά με την υπόθεση.

*Με πληροφορίες από Reuters