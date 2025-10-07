Γερμανία: Δήμαρχος μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι της - Σε κίνδυνο για τη ζωή της

Μια νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη στη δυτική Γερμανία με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, ανέφερε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο Reuters την Τρίτη.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, μια πολιτικός του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) που επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της μετά την εκλογή της ως δήμαρχος του Χέρντεκε στην περιοχή του Ρουρ πριν από μια εβδομάδα, βρέθηκε από τον γιο της τραυματισμένη.

Την τραυματισμένη δήμαρχο παρέλαβε ελικόπτερο. Χ

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η 57χρονη δήμαρχος στοχοποιήθηκε από «αρκετούς» δράστες.

Η υπόθεση φέρνει στη μνήμη τη δολοφονία το 2019 του συντηρητικού προέδρου της τοπικής αυτοδιοίκησης Walter Luebcke, υποστηρικτή της πολιτικής της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για τους πρόσφυγες, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν ακροδεξιό ακτιβιστή ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο αργά το βράδυ στη βεράντα του σπιτιού του.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για να σχολιάσουν το θέμα.