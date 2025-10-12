Βρετανία: Αρχαιολόγοι επανεξετάζουν μούμια ηλικίας 2.300 ετών - Καταστράφηκε τη βικτοριανή εποχή

Η αιγυπτιακή μούμια Pa-Sheri, ηλικίας 2.300 ετών βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας συντήρησης της, από δύο Βρετανίδες φοιτήτριες, καθώς τα λείψανά της καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια χειρισμών της αποικιοκρατικής εποχής.

Η Ella Maude και η Ella Monteiro, φοιτήτριες συντήρησης στο Πανεπιστήμιο του Λίνκολν, άρχισαν να εργάζονται για τη μούμια τον Ιούλιο. Το έργο τους αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που υποστηρίζεται από το Pilgrim Trust, με στόχο τη διατήρηση ιστορικών αντικειμένων και όχι την αποκατάστασή τους.

Ο Pa-Sheri έζησε στο Λούξορ κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο γύρω στο 300 π.Χ. Με βάση τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ταφή του - κυρίως μια ζωγραφισμένη ταφική μάσκα από χαρτόνι - ήταν πιθανότατα άτομο υψηλής κοινωνικής θέσης.

Η μούμια, που ελήφθη από την Αίγυπτο το 1800, βρίσκεται στη φροντίδα των Μουσείων του Ντέρμπι για πάνω από έναν αιώνα.

Εκτεταμένες ζημιές κατά το ξετύλιγμα της βικτωριανής εποχής

Ο Pa-Sheri ξετυλίχθηκε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της βικτωριανής εποχής, πιθανώς ως μέρος μιας επιστημονικής εξέτασης ή κατά τη διάρκεια των λεγόμενων «πάρτι ξετυλίγματος μούμιας», μια ανησυχητική τάση της εποχής, αναφέρει η Express.

Αυτό το ξετύλιγμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές: το κεφάλι, η λεκάνη και μέρη των άκρων του αφαιρέθηκαν και τα οστά του χεριού του αναδιατάχθηκαν και τοποθετήθηκαν μέσα στην κοιλότητα του θώρακα του.

Τα εξωτερικά περιτυλίγματα επανατοποθετήθηκαν, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να αποκρύψουν την έκταση της καταστροφής, και η πραγματική κατάσταση των λειψάνων της μούμιας ήρθε στο φως μόνο μέσω απεικόνισης ακτίνων Χ.

Η Maude, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα μεταπτυχιακό δίπλωμα στις σπουδές συντήρησης, δήλωσε ότι λίγα είναι γνωστά για τα κίνητρα πίσω από το αρχικό ξετύλιγμα, αν και η ψυχαγωγία είναι μια ισχυρή πιθανότητα.

Αντί να προσπαθήσουν να ανακατασκευάσουν την εμφάνιση της μούμιας, οι φοιτήτριες επικεντρώνονται στη σταθεροποίηση και τον καθαρισμό ό,τι έχει απομείνει.