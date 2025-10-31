Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια μετά, ένας 78χρονος ζητά συγχώρεση

Ο 78χρονος Φινλανδός, Κάρι Βάλντεν, βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968 και κράτησε τα μετρητά. Έπειτα από 57 χρόνια, αποφάσισε να επανορθώσει και να αναζητήσει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του.

