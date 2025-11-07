Συναγερμός σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ: Παραδόθηκε φάκελος με λευκή σκόνη

Συναγερμός σήμανε στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όταν υπάλληλοι άνοιξαν ένα ύποπτο δέμα που περιείχε λευκή σκόνη, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο

Συναγερμός σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ: Παραδόθηκε φάκελος με λευκή σκόνη
H Βάση Άντριους στην Ουάσιγκτον
Ένα ύποπτο πακέτο παραδόθηκε σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ χθες Πέμπτη (6/11) γεγονός που προκάλεσε την ασθένεια πολλών ατόμων και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το CNN. Μια δήλωση από τη Βάση Άντριους, η οποία βρίσκεται έξω από την Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι ένα κτήριο στη βάση εκκενώθηκε αφού ένα άτομο «άνοιξε ένα ύποπτο πακέτο». «Ως προληπτικό μέτρο, το κτήριο και το παρακείμενο κτήριο εκκενώθηκαν και δημιουργήθηκε κλοιός γύρω από την περιοχή», ανέφερε η δήλωση.

«Οι διασώστες της Κοινής Βάσης Άντριους που εστάλησαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν άμεσες απειλές και παρέδωσαν το σημείο στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη». Αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Μάλκολμ Γκρόουβ της βάσης μετά το άνοιγμα του πακέτου, το οποίο περιείχε μια άγνωστη λευκή σκόνη, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν την έρευνα. Μία από τις πηγές που γνωρίζουν ανέφερε ότι μια αρχική δοκιμή πεδίου από την ομάδα HAZMAT δεν ανίχνευσε τίποτα επικίνδυνο, αλλά η έρευνα συνεχίζεται.

Η ομάδα HAZMAT αναχώρησε από το σημείο το βράδυ της Πέμπτης. Η έκταση της ασθένειας που αναφέρθηκε σε όσους βρέθηκαν κοντά στο πακέτο δεν είναι ακόμη γνωστή. Το δωμάτιο όπου ανοίχτηκε ο φάκελος – που βρίσκεται σε ένα κτήριο που στεγάζει το Κέντρο Ετοιμότητας της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας –παραμένει κλειστό. Οι ερευνητές αξιολογούν επίσης τα μηνύματα πολιτικής προπαγάνδας που περιλαμβάνονταν στο πακέτο, ανέφεραν πηγές.

Η Κοινή Βάση Άντριους είναι η στρατιωτική βάση μέσω της οποίας VIP πρόσωπα όπως ο Αμερικανός πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και οι υπουργοί ταξιδεύουν τακτικά για επίσημες υποθέσεις. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην Κοινή Βάση Άντριους την Τετάρτη. Το Κέντρο Ετοιμότητας της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Γραφείου της Εθνοφρουράς και των μονάδων της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας σε κάθε πολιτεία και επικράτεια.

