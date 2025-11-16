Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

Έβαλε ένα μπαλάκι του γκολφ στο χέρι του φίλου της και τον επανέφερε από το χείλος του θανάτου

Newsbomb

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

Η Shannon Jeffries και ο Darren Oliver

YouTube
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα με ψύχραιμα και γρήγορα αντανακλαστικά έσωσε τη ζωή του φίλου της, όταν τον είδε να παθαίνει καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Η Shannon Jeffries επρόκειτο να συναντήσει τον φίλο της, Darren Oliver (60 ετών), για την καθιερωμένη τους εβδομαδιαία παρτίδα γκολφ, όταν εκείνος την κάλεσε για να της πει ότι ένιωθε πολύ αδιάθετος για να παίξει.

Καθώς μιλούσαν, ο Darren, ο οποίος καθόταν στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του, άρχισε ξαφνικά να τραυλίζει και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το κάδρο της κάμερας.

«Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγαινε πολύ στραβά, καθώς το πρόσωπό του να κιτρινίζει», δήλωσε η Shannon. «Είπε μερικές λέξεις και μετά άρχισε να τραυλίζει και έπεσε το τηλέφωνο».

Χωρίς να χάσει χρόνο, η Shannon τηλεφώνησε αμέσως στο γήπεδο γκολφ, το Bewdley Pines Golf Club, όπου το προσωπικό τής έδωσε τη διεύθυνση του φίλου της. Έσπευσε επί τόπου και βρήκε τον Darren σωριασμένο πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Η μάχη και το «μαγικό» μπαλάκι

«Κάλεσα αμέσως ασθενοφόρο και ο τηλεφωνητής μου είπε να τον σύρω έξω από το αυτοκίνητο για να του καθαρίσω τους αεραγωγούς». Ωστόσο, ο Darren ζύγιζε περίπου 127 κιλά, καθιστώντας κάτι τέτοιο αδύνατο. Η Shannon κατάφερε αντ’ αυτού να σπρώξει το κάθισμα προς τα πίσω και να γείρει το κεφάλι του, καθώς ο φίλος της ανέπνεε ακόμη.

Ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ο Darren υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο. Παρόλο που οι διασώστες τον επανέφεραν, έπειτα από μία ακόμη ανακοπή, οι γιατροί προειδοποίησαν τη Shannon να αποχαιρετήσει τον φίλο της.

«Μπορεί να ακούγεται τρελό τώρα», είπε η Shannon, «αλλά έβγαλα ένα μπαλάκι του γκολφ από την τσάντα μου, το έβαλα στο χέρι του και του είπα να κρατηθεί. Εκείνος το έσφιγγε».

Στη συνέχεια, ο Darren υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση δύο στεντ στις αποφραγμένες αρτηρίες του και παρέμεινε στο νοσοκομείο για δυόμισι εβδομάδες.

Η νέα ζωή και η ευγνωμοσύνη

Μήνες μετά το περιστατικό, ο Darren έχασε σχεδόν 51 κιλά και επέστρεψε στο γκολφ, παίζοντας με τη Shannon κάθε εβδομάδα. Οι δυο τους μάλιστα συγκέντρωσαν πάνω από $2.000 για το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation) με έναν μαραθώνιο.

«Είμαι τόσο ευγνώμων στη Shannon», δήλωσε ο Darren Oliver. «Είναι τρομερό να σκέφτεσαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν με είχε προλάβει. Ακόμη έχω το μπαλάκι του γκολφ της Shannon. Είναι ένα Titleist, οπότε δεν πρόκειται να το πάρει πίσω. Το κουβαλάω στην τσάντα μου ως διαρκή υπενθύμιση».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείγματα της αποστολής Chang’e-6 δίνουν απάντηση για τον σχηματισμό «σκουριάς» στη Σελήνη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ

17:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει η συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

16:50TRAVEL

Εκδρομή στο Σούνιο: Η κλασική ομορφιά που απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα

16:41LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της

16:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στην Αράχωβα - Εικόνες

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Σύγκρουση αγροτικού οχήματος με μηχανή - Ένας νεκρός

16:07ΕΛΛΑΔΑ

O Όμιλος NAFTOGAZ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων Φυσικού Αερίου για τον χειμώνα 2025–2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Κόμβος η Ελλάδα για το αμερικανικό LNG» – Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Αθήνα για τη στήριξη»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ