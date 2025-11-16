Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

Μια γυναίκα με ψύχραιμα και γρήγορα αντανακλαστικά έσωσε τη ζωή του φίλου της, όταν τον είδε να παθαίνει καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Η Shannon Jeffries επρόκειτο να συναντήσει τον φίλο της, Darren Oliver (60 ετών), για την καθιερωμένη τους εβδομαδιαία παρτίδα γκολφ, όταν εκείνος την κάλεσε για να της πει ότι ένιωθε πολύ αδιάθετος για να παίξει.

Καθώς μιλούσαν, ο Darren, ο οποίος καθόταν στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του, άρχισε ξαφνικά να τραυλίζει και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το κάδρο της κάμερας.

«Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγαινε πολύ στραβά, καθώς το πρόσωπό του να κιτρινίζει», δήλωσε η Shannon. «Είπε μερικές λέξεις και μετά άρχισε να τραυλίζει και έπεσε το τηλέφωνο».

Χωρίς να χάσει χρόνο, η Shannon τηλεφώνησε αμέσως στο γήπεδο γκολφ, το Bewdley Pines Golf Club, όπου το προσωπικό τής έδωσε τη διεύθυνση του φίλου της. Έσπευσε επί τόπου και βρήκε τον Darren σωριασμένο πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Η μάχη και το «μαγικό» μπαλάκι

«Κάλεσα αμέσως ασθενοφόρο και ο τηλεφωνητής μου είπε να τον σύρω έξω από το αυτοκίνητο για να του καθαρίσω τους αεραγωγούς». Ωστόσο, ο Darren ζύγιζε περίπου 127 κιλά, καθιστώντας κάτι τέτοιο αδύνατο. Η Shannon κατάφερε αντ’ αυτού να σπρώξει το κάθισμα προς τα πίσω και να γείρει το κεφάλι του, καθώς ο φίλος της ανέπνεε ακόμη.

Ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ο Darren υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο. Παρόλο που οι διασώστες τον επανέφεραν, έπειτα από μία ακόμη ανακοπή, οι γιατροί προειδοποίησαν τη Shannon να αποχαιρετήσει τον φίλο της.

«Μπορεί να ακούγεται τρελό τώρα», είπε η Shannon, «αλλά έβγαλα ένα μπαλάκι του γκολφ από την τσάντα μου, το έβαλα στο χέρι του και του είπα να κρατηθεί. Εκείνος το έσφιγγε».

Στη συνέχεια, ο Darren υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση δύο στεντ στις αποφραγμένες αρτηρίες του και παρέμεινε στο νοσοκομείο για δυόμισι εβδομάδες.

Η νέα ζωή και η ευγνωμοσύνη

Μήνες μετά το περιστατικό, ο Darren έχασε σχεδόν 51 κιλά και επέστρεψε στο γκολφ, παίζοντας με τη Shannon κάθε εβδομάδα. Οι δυο τους μάλιστα συγκέντρωσαν πάνω από $2.000 για το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation) με έναν μαραθώνιο.

«Είμαι τόσο ευγνώμων στη Shannon», δήλωσε ο Darren Oliver. «Είναι τρομερό να σκέφτεσαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν με είχε προλάβει. Ακόμη έχω το μπαλάκι του γκολφ της Shannon. Είναι ένα Titleist, οπότε δεν πρόκειται να το πάρει πίσω. Το κουβαλάω στην τσάντα μου ως διαρκή υπενθύμιση».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

