Τύχη βουνό για 62χρονο: Την ίδια μέρα κέρδισε σε τουρνουά γκολφ και 500 δολάρια στο λαχείο

Ο 62χρονος Άντον Λόρενς θα θυμάται για πάντα την ημέρα που η τύχη του χαμογέλασε φαρδιά πλατιά, καθώς κέρδισε σε τουρνουά γκολφ και ταυτόχρονα κέρδισε 500 δολάρια στο λαχείο.

Έπειτα από 40 ολόκληρα χρόνια αδιάκοπης ενασχόλησης με το γκολφ, χωρίς ποτέ να έχει πετύχει ένα «hole in one», ο Λόρενς όχι μόνο πέτυχε ένα, αλλά δύο στον ίδιο γύρο!

Το απίστευτο αυτό κατόρθωμα συνέβη στο γήπεδο γκολφ Cobbossee Colony, κοντά στην Augusta του Μέιν, κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού τουρνουά, στο οποίο ο Λόρενς αγωνιζόταν μαζί με τον μικρότερο γιο του, τον αδελφό του και έναν φίλο του.

Η στιγμή της πρώτης επιτυχίας έφτασε στο 8ο «tee box». Ο Λόρενς έκανε ένα στέρεο χτύπημα, η μπάλα απογειώθηκε, βρήκε το έδαφος σε ιδανική πορεία προς την τρύπα και τελικά έπεσε μέσα. Το κοινό ξέσπασε σε ζητωκραυγές. Ωστόσο, η έκπληξη δεν τελείωσε εκεί.

Στο 2ο «tee box» του γηπέδου, στο οποίο αγωνιζόταν λόγω της ειδικής διάταξης του τουρνουά, ο Λόρενς στήθηκε για το επόμενο χτύπημα. Η μπάλα ακολούθησε ξανά την τέλεια πορεία και... έπεσε μέσα!

«Ήταν υπέροχο, ένιωσα φοβερά», δήλωσε ο Λόρενς στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WGME-TV, αδυνατώντας να περιγράψει τα συναισθήματά του.

Οι φίλοι του τον προέτρεψαν να παίξει και λαχείο, καθώς μια τέτοια σειρά καλής τύχης δεν έπρεπε να πάει χαμένη. Ο Λόρενς δεν κέρδισε το τζακ-ποτ, αλλά τα δύο λαχεία «ξυστό» που αγόρασε τού χάρισαν 500 δολάρια, επισφραγίζοντας την απίστευτη ημέρα του.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Λόρενς με την ομάδα του κέρδισαν και το τουρνουά. «Ήταν μια σπουδαία μέρα», είπε χαρακτηριστικά. Μια μέρα που σίγουρα θα του μείνει αξέχαστη και δύσκολα θα την ξεπεράσει.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

