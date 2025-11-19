Τραμπ: Θέλει τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας σε θέση-κλειδί για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα συμμετάσχει στο Board of Peace, το νέο όργανο που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας. Μιλώντας στο US–Saudi Investment Forum στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «πιστεύει» ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος θα είναι «ένα πολύ διακεκριμένο μέλος» του συμβουλίου.

Μέχρι στιγμής πάντως, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη συμμετοχή του στο Board of Peace, το οποίο θα προεδρεύεται από τον ίδιο τον Τραμπ και δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, στόχος είναι η συμμετοχή και άλλων διεθνών ηγετών, μετά και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ενέκρινε αυτή την εβδομάδα το αμερικανικό σχέδιο. Η απόφαση δίνει στο συμβούλιο ευρύ ρόλο διαχείρισης της μεταπολεμικής Γάζας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι αναφορές του Τραμπ για τη Γάζα ήρθαν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που κράτησε πάνω από μία ώρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι τους επόμενους μήνες θα εργαστεί με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα για τη διατήρηση της εκεχειρίας και τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

Διαβάστε επίσης