Τουρκία: Ντρίπλα της Turkstream για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Turkstream θα μεταφέρει την έδρα της στην Βουδαπέστη για να παρακάμψει τις κυρώσεις

Newsbomb

Τουρκία: Ντρίπλα της Turkstream για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Turkstream θα μπορεί να επιχειρεί χωρίς πρόβλημα αφότου μεταφέρει την έδρα της από την Ολλανδία στην Ουγγαρία, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα ενεργειακά προϊόντα της Ρωσίας λόγω μιας συμφωνίας που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού φυσικού αερίου South Stream Transport B.V, θυγατρική της ελεγχόμενης από το Κρεμλίνο Gazprom, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δικαστικές διαμάχες στην τρέχουσα έδρα της στην Ολλανδία σε σχέση με τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Gazprom δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Η Ουγγαρία συνεχίζει να βασίζεται στις εισαγωγές υδρογονανθράκων από την Ρωσία παρά την συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία και τις σχετικές με αυτή δυτικές κυρώσεις, δεχόμενη επικρίσεις από αρκετούς συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

«Με τη μεταφορά της έδρας της διαχειρίστριας εταιρείας από την Ολλανδία στην Ουγγαρία, ο αγωγός Turkstream θα μπορεί να επιχειρεί χωρίς διακοπές την ερχόμενη περίοδο παρά τις όποιες νομικές και οικονομικές επιθέσεις» δήλωσε ο Σιγιάρτο στην Μόσχα κατά την διάρκεια ενημέρωσης που μεταδόθηκε μέσω της σελίδας του στο Facebook.

Ο αγωγός Turkstream επιτρέπει στη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις

Η Ρωσία και η Τουρκία εγκαινίασαν επίσημα τον αγωγό Turkstream, ο οποίος έχει δυνατότητα να μεταφέρει 31,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, τον Ιανουάριο του 2020. Ο αγωγός επιτρέπει στην Μόσχα να παρακάμψει την Ουκρανία ως διαδρομή διαμετακόμισης προς την Ευρώπη και να διοχετεύει το ρωσικό φυσικό αέριο στη νότια Ευρώπη μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Τουρκίας

Η συμφωνία διασφαλίζει ότι οι μεταφορές που σχετίζονται με ροή του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του Turkstream δεν θα υποστούν αμερικανικές κυρώσεις, είπε ο ίδιος.

Τον περασμένο μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαίρεσαν την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά από σχετικό αίτημα του Ούγγρου πρωθυπουργού κατά την διάρκεια της συνάντησης του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο Όρμπαν συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα τον περασμένο μήνα δηλώνοντας ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο «να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας για τον χειμώνα και τον επόμενο χρόνο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έφοδος της ΕΛΑΣ στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Τι εντοπίστηκε στα κελιά

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Έρχεται νωρίτερα ο Ζαφείρης και μπαίνει στις προπονήσεις

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Σύντομα θα σταλούν στις ΗΠΑ τα «επαναδιατυπωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

17:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα στο ποδόσφαιρο» (video)

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ντρίπλα της Turkstream για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις

17:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από 21χρονο

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

16:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο οπαδοί που κρατούνταν αδικαιολόγητα στην Τουρκία

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα: Η ΕΕ πολύ κοντά σε λύση για τα παγωμένα ρωσικά στοιχεία -Ο Τραμπ να σεβαστεί τις επιλογές μας

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον αρχηγό του Βασιλικού Ναυτικού: Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον Ατλαντικό από τη Ρωσία

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ