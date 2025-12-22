Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

Σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Λούξορ της Αιγύπτου, όταν δύο πλοία που πραγματοποιούσαν κρουαζιέρα στον Νείλο συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών), μια Ιταλίδα υπήκοος έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της σφοδρής σύγκρουσης. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Λούξορ, γύρω στις 7:00 μ.μ. (τοπική ώρα).

Εκτεταμένες ζημιές

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση καταστράφηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον τέσσερις καμπίνες του κρουαζιερόπλοιου «Royal Beau Rivage». Στο συγκεκριμένο σκάφος επέβαιναν δεκάδες Ιταλοί τουρίστες, ανάμεσά τους και το θύμα, η οποία ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της.

Σε εξέλιξη οι επαφές των Αρχών

Το ιταλικό προξενείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον σύζυγο της θανούσας, καθώς και με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των υπόλοιπων Ιταλών επιβατών. Οι αξιωματούχοι της Φαρνεζίνα παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στους πληγέντες.

Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025

*Με πληροφορίες από unionesarda