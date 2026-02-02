Ζευγάρι Γάλλων έχασε τον γάτο του στην Ισπανία: Επέστρεψε μετά από 5 μήνες

Ζευγάρι απ' τη Γαλλία έζησε ένα «θαύμα» όταν ο γάτος που είχε χαθεί σε ταξίδι στην Ισπανία βρέθηκε ζωντανός πέντε μήνες αργότερα, μόλις λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι τους.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας