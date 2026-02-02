Ζευγάρι Γάλλων έχασε τον γάτο του στην Ισπανία: Επέστρεψε μετά από 5 μήνες
Το ζευγάρι συνέχισε το ταξίδι του, πιστεύοντας ότι ο Φιλού είχε κουρνιάσει σε κάποιο από τα συνηθισμένα του σημεία για ύπνο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ζευγάρι απ' τη Γαλλία έζησε ένα «θαύμα» όταν ο γάτος που είχε χαθεί σε ταξίδι στην Ισπανία βρέθηκε ζωντανός πέντε μήνες αργότερα, μόλις λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι τους.
Διαβάστε στο gazzetta.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Επίσημο! «Πράσινος» ο Μούσα Σισοκό - Η ανακοίνωση της ΠΑΕ
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πιο πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης και πιο πολλά υβριδικά
10:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο Λάρισας
09:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ