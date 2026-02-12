James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία - αφιέρωμα στην κόρη του και τον πατέρα του

Ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek», James Van Der Beek, έφυγε νικημένος την Τετάρτη από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σε μία άνιση μάχη από τον Αύγουστο του 2023.

Η τελευταία εμφάνισή του στα κοινωνικά δίκτυα, ήταν στις 25 Ιανουαρίου με αφορμή τα δωδέκατα γενέθλια της κόρης του Άναμπελ, που συμβαίνει να είναι μαζί με του παππού της Τζέιμς και πατέρα του ηθοποιού σε μία συγκινητική ανάρτηση για τα δύο αγαπημένα του πρόσωπα.

Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός φοράει ένα πουλόβερ και ένα σκουφάκι, τυλίγοντας τα χέρια του γύρω από την Άναμπελ, κι εκείνη τα αγκαλιάζει. Μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία του πατέρα του με την Άνναμπελ.

«Μπορώ να αναγνωρίσω την ίδια ανοιχτή, ζεστή, στοργική, ευγενική καρδιά», έγραψε για τους δύο. «Βλέπω τη φροντίδα και την αφοσίωση που δείχνεις σε αυτούς που αγαπάς περισσότερο. Βλέπω την ίδια εκτός πλαισίου δημιουργικότητα και πρωτοτυπία του Υδροχόου».

«Και κάνετε και οι δύο κάθε δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε πιο διασκεδαστικό. Διαφορετικές αισθήσεις χιούμορ, αλλά και οι δύο έχετε έναν τρόπο να μεταμορφώνετε την ατμόσφαιρα γύρω σας με τόσο διακριτικό τρόπο, που σχεδόν δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί πόσο ισχυρά το κάνετε αυτό».

Ο Van Der Beek μοιράστηκε ότι ήταν «τρελά ευγνώμων» που είχε τους δύο στη ζωή του.

«Ο κόσμος είναι ένα καλύτερο μέρος γιατί οι δυο σας είστε σε αυτόν», έγραψε. «Χρόνια πολλά, παιδιά. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Ο Van Der Beek είχε μαζί με τη σύζυγό του Κίμπερλι 6 παιδιά: την Olivia, 14, τον Joshua, 13, την Annabel, 12, την Emilia, 8, την Gwendolyn, 6 και τον Jeremiah, 3.

Η Kimberly μοιράστηκε την Τετάρτη ότι ο ηθοποιός «αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και χάρη».

«Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν», έγραψε.

«Προς το παρόν ζητάμε ειρηνική ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Van Der Beek αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την πολυαναμενόμενη επανένωση του "Dawson's Creek", για λόγους υγείας.

«Παρά κάθε προσπάθεια... Δεν θα προλάβω να είμαι εκεί», επιβεβαίωσε ο Van Der Beek, ο οποίος έπαιξε τον Dawson Leery για έξι σεζόν. «Δεν θα μπορέσω να σταθώ σε αυτή τη σκηνή και να ευχαριστήσω κάθε ψυχή στο θέατρο που εμφανίστηκε για μένα και ενάντια στον καρκίνο, όταν το χρειαζόμουν περισσότερο». Ωστόσο εμφανίστηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην εκδήλωση.

Era marzo 2025 quando il cast di Dawson’s Creek si riunì a New York per un evento speciale di beneficenza dal titolo “Dawson’s Creek Class Reunion”, organizzato per sostenere l’associazione F Cancer e per dare supporto al protagonista della serie tv James Van Der Beek, malato di… pic.twitter.com/n1hfqUeisA

— Repubblica (@repubblica) February 11, 2026



Ο Van Der Beek ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου τον Νοέμβριο του 2024.

In a 2024 GMA interview, James Van Der Beek opened up about going public with his colorectal cancer diagnosis.



"Having been in the public eye as long as I have, as soon as this happened I thought 'You know what, there's gotta be a purpose to this."https://t.co/BgQuAEyXuT pic.twitter.com/JrXR631cMM

— Good Morning America (@GMA) February 11, 2026



Στην τελευταία του συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2025, είπε ότι η διάγνωση ήταν το «καλύτερο πράγμα που του συνέβη ποτέ».