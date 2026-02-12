Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

Συναγερμός έχει σημάνει για έναν επικίνδυνο ιό που εξαπλώνεται ραγδαία σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό πολυτελείας, με τις υγειονομικές αρχές να εκδίδουν αυστηρές ταξιδιωτικές οδηγίες και να καλούν τους ταξιδιώτες να λαμβάνουν «ενισχυμένα προληπτικά μέτρα».

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) εξέδωσε επείγουσα υγειονομική προειδοποίηση για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν στις Σεϋχέλλες, ένα σύμπλεγμα νησιών στον Ινδικό Ωκεανό, γνωστό για τα τιρκουάζ νερά και τις εξωτικές παραλίες του, αλλά και στο Σουρινάμ, μικρή χώρα στη βορειοανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής.

Η προειδοποίηση αφορά σημαντική έξαρση του ιού chikungunya, ενός νοσήματος που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών και προκαλεί σοβαρά συμπτώματα, με αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Συναγερμός επιπέδου 2 και αυστηρά μέτρα προστασίας

Οι δύο χώρες κατατάχθηκαν στο «Επίπεδο 2», κάτι που σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες πρέπει να λαμβάνουν αυξημένες προφυλάξεις, εφαρμόζοντας πολυεπίπεδη προστασία από τα τσιμπήματα κουνουπιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Τα κουνούπια Aedes, τα οποία μεταδίδουν τον ιό, είναι ιδιαίτερα επιθετικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παρότι το CDC δεν εξειδίκευσε τα μέτρα, οι οδηγίες επιπέδου 2 συνήθως περιλαμβάνουν χρήση εντομοαπωθητικών εγκεκριμένων από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, ρούχα με μακριά μανίκια και παντελόνια, καθώς και διαμονή σε χώρους με κλιματισμό ή σίτες.

Σοβαρά συμπτώματα και μακροχρόνιες επιπλοκές

Ο ιός chikungunya μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών Aedes, τα οποία ευθύνονται επίσης για τη μετάδοση του δάγκειου πυρετού και του ιού Ζίκα. Η λοίμωξη προκαλεί υψηλό πυρετό, έντονους πόνους στις αρθρώσεις, πονοκέφαλο, μυαλγίες, πρήξιμο και εξανθήματα.

Τα οξέα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε μία εβδομάδα, ωστόσο περίπου το 40% των ασθενών αναπτύσσει χρόνια, εξουθενωτική αρθρίτιδα που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, επηρεάζοντας σοβαρά την ποιότητα ζωής. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο πόνος είναι τόσο έντονος που οι ασθενείς δυσκολεύονται να περπατήσουν ή να εκτελέσουν βασικές καθημερινές δραστηριότητες.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Το CDC επισημαίνει ότι μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών αντιμετωπίζουν άτομα άνω των 65 ετών, όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις όπως υπέρταση και καρδιοπάθειες, καθώς και έγκυες γυναίκες και νεογνά.

Σπανιότερα, η νόσος μπορεί να προσβάλει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, επιληπτικές κρίσεις και σύνδρομο Guillain-Barré, μια σοβαρή αυτοάνοση διαταραχή που επιτίθεται στα περιφερικά νεύρα.

Κρούσματα στις ΗΠΑ και διεθνής ανησυχία

Οι θάνατοι από chikungunya στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά σπάνιοι, λιγότεροι από ένας ανά 1.000 περιπτώσεις, με τα περισσότερα περιστατικά να αφορούν ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές με επιδημίες. Σποραδικά τοπικά κρούσματα έχουν καταγραφεί στη Φλόριντα και το Τέξας, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 επιβεβαιώθηκε το πρώτο τοπικά μεταδιδόμενο κρούσμα στη Νέα Υόρκη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν καταγραφεί σχεδόν 486.000 λοιμώξεις και 229 θάνατοι, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Διαθέσιμο πλέον εμβόλιο

Το CDC ανακοίνωσε ότι υπάρχει πλέον διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό chikungunya, το οποίο συνιστάται για ταξιδιώτες που επισκέπτονται περιοχές με ενεργά κρούσματα. Για τις εγκύους, συνιστάται συνήθως η αναβολή του εμβολιασμού έως μετά τον τοκετό, ενώ καλούνται να επανεξετάσουν συνολικά το ενδεχόμενο ταξιδιού.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι όσοι ταξιδέψουν στις πληγείσες περιοχές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την υγεία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και για έως δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους, αναζητώντας άμεσα ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή πόνου στις αρθρώσεις.