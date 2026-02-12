Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

Απόλυτη ανατροπή στο σίριαλ του Αμερικανού με τον Παναθηναϊκό να μην παρατάει ποτέ την υπόθεσή του και με… μαεστρικές κινήσεις της διοίκησης και ένα «αστρονομικό» συμβόλαιο κατάφερε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Αμερικανού, ταράζοντας τα μπασκετικά νερά της Ευρώπης και αφήνοντας στα κρύα του λουτρού Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και… τους εντός των τειχών πολέμιους.

Γιάννης Κουβόπουλος

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απίστευτο και όμως Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που άπαντες νόμιζαν ότι ο Παναθηναϊκός είχε χάσει τον Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις, οι «πράσινοι» με μαεστρικές κινήσεις της διοίκησής τους, κατάφεραν να πετύχουν τη ολική ανατροπή αποσπώντας το τελικό «ναι» του Αμερικανού παίκτη και να βάζουν μια απίστευτη «βόμβα» σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.2) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε μέσω Instagram την τεράστια μεταγραφή του "τριφυλλιού". Λέγοντας μεταξύ άλλων: "Ο αθλητής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια, θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλό σας βράδυ"!

Το χρονικό της κίνησης που... ταράζει τα νερά!

Οι άνθρωποι της ομάδας ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον παίκτη, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει διαμηνύσει με κάθε τρόπο πως ο Ντέιβις είναι ο παίκτης που θέλει και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα άμεσα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά και με ένα «αστρονομικό» συμβόλαιο έντυσε τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στα «πράσινα».

Πλέον τα δεδομένα αλλάζουν άρδην… Ο Παναθηναϊκός προσθέτει στο «οπλοστάσιό» του ένα πυρηνικό «όπλο» που μπορεί να κάνει τη διαφορά… χθες, τόσο σε ομαδικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό αγωνιζόμενος τόσο στο «4», όσο και στο «3». Το απίστευτο ταλέντο του, η τεράστια εμπειρία του αλλά και η απόλυτη γνώση του αναφορικά με τη EuroLeague και τον Παναθηναϊκό τον καθιστά άμεσα διαθέσιμο.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο πλευρό του Κέντρικ Ναν, του Κώστα Σλούκα, του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, του Τσέντι Όσμαν και όλων των υπόλοιπων αστεριών του «τριφυλλιού» είναι έτοιμος να κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να πετύχει η ομάδα το μεγάλο της στόχο που δεν είναι άλλος από το 8ο ευρωπαϊκό μέσα στο Telekom Center Athens.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πλησιάζει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Ένα νεκρό παιδί και 10 τραυματίες από γιγάντια πυρκαγιά σε καταυλισμό εκτοπισμένων

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

02:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα» – Πού σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας

01:54ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα ισχύουν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

01:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμηλές πτήσεις στη Wall Street λόγω Fed

01:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι στο Πολύγωνο λόγω καθίζησης οδοστρώματος

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ

00:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Παυλόπουλου για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Απαιτεί θεσμική συνέχεια και νωπή δημοκρατική νομιμοποίηση»

23:56WHAT THE FACT

Πονοκέφαλος μετά από κόκκινο κρασί: Έρευνα λύνει το μυστήριο

23:48LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Καντάδα στο Ρέθυμνο: Ρεθυμνιώτες και Ρεθυμνιώτισσες τραγούδησαν τα πιο όμορφα τραγούδια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζει εδώ και δύο χρόνια χωρίς μνήμη - Έκκληση από τις αρχές για βοήθεια

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μητέρα σκότωσε τον 5χρονο γιο της πετώντας τον στη θάλασσα - «Θέλαμε να κολυμπήσουμε, μετά θέλαμε να πεθάνουμε»

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

23:21WHAT THE FACT

Τσικνοπέμπτη: Ο σωστός τρόπος ψησίματος της μπριζόλας - Έλληνας επιστήμονας εξηγεί

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χιόνι το χιονοδρομικό του Πηλίου - Αναστέλλει τη λειτουργία του

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ορόσημο: Η μέλισσα, το πρώτο έντομο στην ιστορία που απέκτησε νομικά δικαιώματα

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Εκτός κινδύνου η γυναίκα που καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα - Νοσηλεύεται με κατάγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ορόσημο: Η μέλισσα, το πρώτο έντομο στην ιστορία που απέκτησε νομικά δικαιώματα

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

23:48LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πλησιάζει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποτύπωμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τέσσερις ειδικοί μιλούν στο Newsbomb

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

21:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

02:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα» – Πού σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά: Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση

22:28LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece 2026: Evangelia και Marseaux έφυγαν για τον εθνικό τελικό

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ