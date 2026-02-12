Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

Η ζωή πολλών διασήμων θύμιζε ταινία, μόνο που για κάποιους το φινάλε ήταν δραματικό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αστέρων της διεθνούς σκηνής που οι θάνατοί τους συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μέχρι σήμερα, αφού κάποιοι εξ'αυτών έφυγαν από τη ζωή κάτω από εξαιρετικά παράξενες συνθήκες.

Κατά τη πάροδο του χρόνου έχουν καταγραφεί δολοφονίες, απροσδόκητοι θάνατοι από υπερβολική δόση και αλλόκοτα ατυχήματα που συνδέονται με αιρέσεις, αλλά και περιπτώσεις θανάτων που παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξήγητες.

Η διασημότητα δεν προστατεύει κανέναν από το ενδεχόμενο ενός πραγματικά φρικτού τέλους. Πολλοί αστέρες είδαν τις πολλά υποσχόμενες καριέρες τους να διακόπτονται πρόωρα ή έπεσαν θύματα της μοναξιάς και του πόνου που συχνά συνοδεύουν την επιτυχία τους, με τους προσωπικούς τους «δαίμονες» να επικρατούν τελικά.

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις θανάτων διασήμων είναι εκείνη του Κερτ Κομπέιν. Αν και το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα του 1994 έκανε λόγο για αυτοκτονία, αυτή η εκδοχή έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές και 32 χρόνια μετά νέα έρευνα από ομάδα ανεξάρτητων ιδιωτικών ερευνητών έρχεται να «φωτίσει» ξανά τα αίτια θανάτου του θρυλικού τραγουδιστή των Nirvana, δείχνοντας ότι πρόκειται για δολοφονία.

Ο Kurt Cobain / ΑΠΕ ΜΠΕ

Με αφορμή την υπόθεση Κερτ Κομπέιν που αποτελεί μέχρι και σήμερα «αίνιγμα», ας δούμε μερικούς από τους πιο μυστηριώδεις θανάτους διασήμων.

Σάρον Τέιτ

Η Σάρον Τέιτ βρισκόταν ένα βήμα πριν γίνει τόσο μητέρα όσο και σταρ του Χόλιγουντ. Παντρεμένη με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι, ήταν εννέα μηνών έγκυος και η καριέρα της γνώριζε ραγδαία άνοδο. Ωστόσο, στις 9 Αυγούστου 1969, το νήμα της ζωής της κόπηκε τραγικά όταν μαχαιρώθηκε βάναυσα 16 φορές από μέλη της «Οικογένειας» του Τσαρλς Μάνσον.

Η Τέιτ, μαζί με τους φίλους της Τζέι Σέμπρινγκ, Βόιτσεχ Φρικόφσκι και Άμπιγκεϊλ Φόλγκερ, απολάμβαναν ένα δείπνο στο σπίτι που νοίκιαζε με τον σύζυγό της — ο οποίος βρισκόταν τότε στην Ευρώπη — όταν τα μέλη της ομάδας του Μάνσον εισέβαλαν στο σπίτι τους και τους δολοφόνησαν βάναυσα.

Η Σάρον Τέιτ / AP

Η ίδια η Σάρον δέχθηκε πολλαπλά τραύματα στο στήθος και στραγγαλίστηκε. Το ακρωτηριασμένο και κακοποιημένο σώμα της εντοπίστηκε με το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία της. Τραγικότερο όλων, το μωρό που κυοφορούσε — και αναμενόταν να γεννηθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Νάταλι Γουντ

Η χολιγουντιανή σταρ Νάταλι Γουντ πνίγηκε τραγικά ένα βράδυ του 1981, αλλά μέχρι σήμερα ο θάνατός της παραμένει μυστήριο. Την εποχή εκείνη, ο ανεξήγητος θάνατός της στις 29 Νοεμβρίου είχε καταγραφεί ως ατύχημα από πνιγμό. Η 43χρονη Γουντ πνίγηκε ενώ ταξίδευε με τον σύζυγό της Ρόμπερτ Γουάγκνερ στο γιοτ τους, «The Splendour».

Η Νάταλι Γουντ / AP

Μαζί τους στο σκάφος ήταν ο καπετάνιος Ντένις Ντάβερν και ο φίλος της και επίσης ηθοποιός, Κρίστοφερ Γουόκεν. Η ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «West Side Story» και «Rebel Without A Cause», εξαφανίστηκε και βρέθηκε νεκρή κοντά στις ακτές του νησιού Καταλίνα στην Καλιφόρνια.

Κοντά στο σημείο που βρέθηκε, είχε προσαράξει στα βράχια το φουσκωτό βαρκάκι μήκους 13 ποδιών που ανήκε στο Splendour.

AP

Το κλειδί της ανάφλεξης ήταν στη θέση «off», η ταχύτητα του γιοτ στο νεκρό σημείο και τα κουπιά ασφαλισμένα στη θέση τους. Μετά από διερεύνηση δύο εβδομάδων ο θάνατος είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά η υπόθεση επανεξετάστηκε από το Τμήμα της κομητείας του Λος Άντζελες το 2011. Οι φήμες για πιθανή εγκληματική ενέργεια περιέβαλαν για χρόνια τον μυστηριώδη θάνατό της. Τι οδήγησε τη Γουντ — η οποία είχε θρυλική φοβία για τα βαθιά νερά — να εγκαταλείψει το γιοτ μέσα σε μία παγωμένη νύχτα και να επιβιβαστεί στο φουσκωτό;

«Φοβάμαι τα νερά που είναι σκοτεινά», είχε πει σε έναν δημοσιογράφο λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό της. Το πιστοποιητικό θανάτου της τροποποιήθηκε από το Γραφείο Ιατροδικαστή του Λος Άντζελες το 2012, αλλάζοντας τα αίτια θανάτου από «ατύχημα από πνιγμό» σε «πνιγμός και άλλοι ακαθόριστοι παράγοντες».

Μέριλιν Μονρόε

Η Μέριλιν Μονρόε ήταν μία από τις πιο εμβληματικές μορφές που πέρασαν από το Χόλιγουντ, με τον τραγικό της θάνατο να συγκλονίζει την παγκόσμια κοινότητα και να απασχολεί το ενδιαφέρον των ειδικών για δεκαετίες.

Μέχρι σήμερα το μυστήριο γύρω από το τι ακριβώς συνέβη όταν πέθανε η Μέριλιν παραμένει άλυτο. Το 1961 η ηθοποιός είχε νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ψυχιατρικό ίδρυμα όταν επέστρεψε σπίτι της ήταν υπό τη συνεχή επίβλεψη γιατρού και ψυχιάτρου μέχρι την ημέρα που πέθανε.

Το τραπεζάκι με τα φάρμακα που λάμβανε η Μονρόε. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες μετά τον θάνατο της διάσημης σταρ / AP

Την εποχή εκείνη έπαιρνε διάφορα συνταγογραφούμενα φάρμακα που της είχαν δοθεί για την αντιμετώπιση της αϋπνίας. Τελικά, η υπερβολική χρήση των φαρμάκων αυτών οδήγησε στον πρόωρο θάνατό της στις 4 Αυγούστου του 1962.

Την ημέρα του θανάτου της, μία από τις τελευταίες συνομιλίες της φέρεται να ήταν με τον κομμωτή της, Σίντνεϊ Γκιουλαρόφ. Η συζήτηση έγινε περίπου στις 9:30 μ.μ. στις 4 Αυγούστου, με τη Μονρόε να φέρεται να είπε στον Σίντνεϊ ότι ο Μπόμπι Κένεντι την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της νωρίτερα εκείνη την ημέρα και την είχε «απειλήσει».

Η Μέριλιν Μονρόε / AP

Μέχρι και σήμερα η πιθανή εμπλοκή των Κένεντι στον θάνατό της είναι μία «σκιά» που κυνηγά την διάσημη οικογένεια, λόγω φημών που την ήθελαν να διατηρεί σχέση με τον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι και τον αδερφό του, Γενικό Εισαγγελέα Ρόμπερτ Φ. Κένεντι.

Tupac Shakur

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ο Τούπακ Σακούρ βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Μαρίον «Suge» Νάιτ, ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Death Row Records.

Όταν το όχημα βρισκόταν ακινητοποιημένο σε κόκκινο φανάρι κοντά στη Λας Βέγκας Στριπ, μία λευκή Cadillac πλησίασε το αυτοκίνητο και άνοιξε πυρ. Ο Τούπακ δέχθηκε πολλαπλά πυρά — δύο στο στήθος και ένα στο πόδι — και υπέκυψε στα τραύματά του μία εβδομάδα αργότερα.

Ο Tupac Shakur / AP

Το φρικτό αυτό έγκλημα παρέμεινε ανεξιχνίαστο για πολλές δεκαετίες, μέχρι που μια ανατροπή οδήγησε στη δίωξη του υπόπτου Ντουέιν «Keefe D» Ντέιβις, ο οποίος ομολόγησε ότι βρισκόταν στο λευκό Cadillac μαζί με τον δράστη εκείνη τη νύχτα.

Μετά την ομολογία και την έρευνα στο σπίτι του, ο Ντέιβις συνελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2023. Αργότερα κατηγορήθηκε ως πιθανός εγκέφαλος πίσω από τον θανατηφόρο πυροβολισμό και αυτή τη στιγμή αναμένει τη δίκη του, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 Αυγούστου 2026.

Μπρίτανι Μέρφι

Η Μπρίτνι Μέρφι ήταν μια ανερχόμενη σταρ του Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90 και του ’00. Ωστόσο, η ζωή της έμελλε να τελειώσει τραγικά σε ηλικία μόλις 32 ετών από φαινομενικά φυσικά αίτια, τα οποία όμως παραμένουν μέχρι σήμερα μυστηριώδη.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2009, η Μέρφι βρέθηκε αναίσθητη στο μπάνιο του σπιτιού της στο Λος Άντζελες από τη μητέρα της, η οποία είχε κληθεί για βοήθεια. Παρά τη μεταφορά της σε τοπικό νοσοκομείο, η ηθοποιός κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η Μπρίτανι Μέρφι / AP

Ο επίσημος ιατροδικαστής της κομητείας Λος Άντζελες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της προήλθε από πνευμονία, ενώ η σοβαρή έλλειψη σιδήρου και η υπερβολική χρήση φαρμάκων που διατίθενται χωρίς συνταγή συνέβαλαν στον θάνατό της.

Σε μια σοκαριστική ανατροπή που προκάλεσε σύγχυση, μόλις πέντε μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2010, ο σύζυγος της Μπρίτνι, Σάιμον Μόντζακ, πέθανε στο ίδιο σπίτι από την ίδια κατάσταση. Ο θάνατος του 40χρονου αποδόθηκε σε συνδυασμό πνευμονίας, αναιμίας και δηλητηρίασης από φάρμακα, προκαλώντας έντονες φήμες και εικασίες.

Η Μπρίτανι Μέρφι και ο σύζυγός της, Σάιμον Μόντζακ / AP

Ενώ έχουν κυκλοφορήσει θεωρίες που αφορούν από δηλητηριάσεις μέχρι τις συνέπειες μιας υποτιθέμενης διατροφικής διαταραχής, κάποιοι ερασιτέχνες ντετέκτιβ πιστεύουν ότι οι θάνατοι του ζευγαριού οφείλονταν σε τοξική μούχλα που κρυβόταν στο σπίτι τους και εισέπνεαν με αποτέλεσμα να καταλήξουν στα πνευμόνια τους.

Χιθ Λέτζερ

Ο Χιθ Λέτζερ ήταν μόλις 28 ετών όταν πέθανε το 2008, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «The Dark Knight» που του έδωσε ένα από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του, αυτόν του Τζόκερ.

Ο Χιθ δεν πρόλαβε να δει την ταινία ολοκληρωμένη, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν ακόμα σε φάση μοντάζ.

Ο Χιθ Λέτζερ / AP

Ο θάνατός του προήλθε από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων με έξι διαφορετικές ουσίες ανιχνευμένες, συμπεριλαμβανομένων αναλγητικών και αγχολυτικών.

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008, ο ηθοποιός βρέθηκε γυμνός και αναίσθητος με το πρόσωπο προς τα κάτω στο κρεβάτι του από την οικιακή του βοηθό, Τερέζα Σόλομον, και τη μασέζ του, Ντιάνα Γουόλοζιν, στο διαμέρισμά του στο loft της οδού 421 Broome, στην περιοχή SoHo του Μανχάταν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Γουόλοζιν, που είχε φτάσει νωρίτερα για ραντεβού στις 3 μ.μ. με τον Λέτζερ, τηλεφώνησε στη φίλη της, Μέρι-Κέιτ Όλσεν, για βοήθεια. Η Όλσεν, που εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο Λος Άντζελες, έστειλε τον προσωπικό της σωματοφύλακα από τη Νέα Υόρκη στον τόπο του συμβάντος. Στις 3:26 μ.μ., «λιγότερο από 15 λεπτά αφότου τον είδε για πρώτη φορά στο κρεβάτι και λίγα μόνο λεπτά μετά την πρώτη κλήση στην κυρία Όλσεν», η Γουόλοζιν κάλεσε το 911 «για να αναφέρει ότι ο κύριος Λέτζερ δεν ανέπνεε».

Ο Χιθ Λέτζερ / AP

Κατά τις οδηγίες του χειριστή του 911, η Γουόλοζιν έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR), η οποία όμως δεν κατάφερε να τον επαναφέρει.

Οι διασώστες και οι τεχνικοί επείγουσας ιατρικής βοήθειας έφτασαν επτά λεπτά αργότερα, στις 3:33 μ.μ., αλλά και αυτοί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν. Στις 3:36 μ.μ., ο Λέτζερ ήταν και επίσημα νεκρός.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του ως Τζόκερ, ο ηθοποιός τηρούσε ημερολόγιο, στο οποίο κατέγραφε την κατάβαση του στη σκοτεινή πλευρά τους μήνες πριν από τον θάνατό του, και φαίνεται ότι περιείχε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα που προέβλεπε το τέλος του.

Μετά θάνατον, ο Χιθ Λέτζερ τιμήθηκε με το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Τζόκερ.

Έλβις Πρίσλεϊ

Ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν μόλις 42 ετών όταν βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του μπάνιου του σπιτιού του, στις 16 Αυγούστου 1977. Ο εμβληματικός τραγουδιστής είχε υποστεί ραγδαία επιδείνωση της υγείας του τους τελευταίους μήνες της ζωής του, έχοντας πάρει περίπου 22 κιλά και αντιμετωπίζοντας μια σειρά από σοβαρές παθήσεις. Τους τελευταίους μήνες, είχε μετατραπεί από τον ατρόμητο και γεμάτο ενέργεια σταρ σε κάποιον που δυσκολευόταν ακόμα και να σηκωθεί από το κρεβάτι.

H αρραβωνιαστικιά του, Τζίντζερ Άλντεν, ήταν αυτή που εντόπισε τη σορό του σταρ της ροκ εν ρολ. Η Τζίντζερ περιέγραψε την φρικιαστική ανακάλυψή της στα απομνημονεύματά της: «Τα χέρια του ήταν απλωμένα στο πάτωμα, κοντά στα πλευρά του, οι παλάμες προς τα πάνω. Ήταν εμφανές ότι από τη στιγμή που έπεσε στο πάτωμα, ο Έλβις δεν είχε κινηθεί. Τράβηξα απαλά το πρόσωπό του προς το μέρος μου. Μια υπόνοια αέρα βγήκε από τη μύτη του. Η άκρη της γλώσσας του ήταν σφιγμένη ανάμεσα στα δόντια του και το πρόσωπό του είχε κοκκινίλες. Σήκωσα απαλά ένα βλέφαρο. Το μάτι του κοιτούσε ευθεία μπροστά και ήταν κοκκινωπό».

Ο Έλβις Πρίσλεϊ / AP

Η νεκροψία διεξήχθη την ίδια μέρα, αλλά η έκθεση αμέσως σφραγίστηκε από την οικογένειά του, προκαλώντας πληθώρα φημών για τα αίτια θανάτου του. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας αποκάλυψαν πόσο σοβαρά είχε επιδεινωθεί η υγεία του κάποτε αδύνατου και γυμνασμένου σταρ.

Η καρδιά του είχε διογκωθεί σχεδόν στο διπλάσιο του φυσιολογικού μεγέθους και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο καρδιαγγειακής νόσου. Παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν κάπνισε, οι πνεύμονές του ήταν γεμάτοι φύσημα, γεγονός που καθιστούσε την αναπνοή του σχεδόν αδύνατη.

Στο έντερο του έγινε η πιο φρικιαστική ανακάλυψη: ήταν σχεδόν διπλάσιο σε μήκος από το φυσιολογικό και γεμάτο κόπρανα ηλικίας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Στην έκθεση της νεκροψίας, ο θάνατος του Έλβις καταγράφηκε ως καρδιακή ανακοπή, και ο ιατροδικαστής, Δρ Τζέρι Φρανσίσκο, υποστήριξε ότι «τα φάρμακα δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο στον θάνατο του Πρίσλεϊ».

Ο Έλβις Πρίσλεϊ / AP

Ωστόσο, καθώς αποκαλύφθηκε η έκταση της κατάχρησης ουσιών, οι θαυμαστές απαίτησαν απαντήσεις. Φάνηκε ότι τους τελευταίους 20 μήνες του είχαν συνταγογραφηθεί περισσότερα από 12.000 χάπια και φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία κουβαλούσε σε τρεις βαλίτσες.

Η συλλογή του περιλάμβανε διεγερτικά, ηρεμιστικά και ισχυρά αναλγητικά, τόσο ισχυρά που συνήθως δίνονται μόνο σε ασθενείς στα τελικά στάδια καρκίνου.

