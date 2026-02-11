Πέθανε ο ντράμερ των «The Pogues», Άντριου Ράνκεν, σε ηλικία 72 ετών.

Το βρετανικό punk συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι ο Ράνκεν έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (10/2).

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Άντριου Ράνκεν, ντράμερ, ιδρυτικού μέλους και “καρδιάς” των The Pogues», ανέφερε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του στο Instagram την Τετάρτη. «Άντριου, σε ευχαριστούμε για όλα — για τη φιλία σου, το χιούμορ σου και τη γενναιοδωρία του πνεύματός σου, και φυσικά για τη μουσική. Θα παραμείνεις για πάντα ένας αληθινός φίλος και αδελφός», συνέχισε η μπάντα.

«Οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένειά του σε αυτή τη θλιβερή και δύσκολη στιγμή», καταλήγει το μήνυμα.

Andrew ‘The Clobberer’ Ranken.



13 November 1953 - 10 February 2026 pic.twitter.com/kgzaVnNDHg

— The Pogues (@poguesofficial) February 11, 2026



Η ανακοίνωση έφερε τις υπογραφές των νυν μελών του συγκροτήματος, Σπάιντερ Στέισι, Τζέιμς Φέρνλεϊ και Τζεμ Φάινερ. Η αιτία θανάτου του Ράνκεν δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με το περιοδικό «Rolling Stone», ο ντράμερ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας για χρόνια και έπασχε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Η Σιόμπαν ΜακΓκόουαν, αδελφή του εκλιπόντος frontman των Pogues, Σέιν ΜακΓκόουαν, απέτισε φόρο τιμής στον Ράνκεν μέσω της πλατφόρμας X.

Tributes paid after death of “drummer, founding member, and heartbeat of The @poguesofficial” Andrew ‘The Clobberer’ Ranken https://t.co/1Gy4EMJKSf

— NME (@NME) February 11, 2026



«Ο Άντριου ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Ένας αδελφικός φίλος στο συγκρότημα και ένας απίστευτα ταλαντούχος και ξεχωριστός ντράμερ. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε η Σιόμπαν.

Ο Ράνκεν, γνωστός με το προσωνύμιο «The Clobberer», εντάχθηκε στους Pogues τον Μάρτιο του 1983, έναν χρόνο μετά την ίδρυση του συγκροτήματος στο Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Η πρόταση να συμμετάσχει στο συγκρότημα έγινε από τον ΜακΓκόουαν και τον 70χρονο Φάινερ. Αρχικά αρνήθηκε, καθώς ήταν βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος «The Operation», ωστόσο αργότερα άλλαξε γνώμη και αντικατέστησε τον τότε ντράμερ των Pogues, Τζον Χάσλερ.

Ο Ράνκεν παρέμεινε στους Pogues μέχρι τη διάλυσή τους το 1996, μετά την αποτυχία του έβδομου και τελευταίου στούντιο άλμπουμ τους, «Pogue Mahone». Το συγκρότημα επανενώθηκε το 2001, με τον Ράνκεν να παίζει ντραμς, κρουστά και φυσαρμόνικα, ενώ συμμετείχε και στα φωνητικά.

Οι Pogues περιόδευσαν σε όλο τον κόσμο για την επόμενη δεκαετία, μέχρι που διαλύθηκαν ξανά το 2014, μετά τον θάνατο του επί χρόνια κιθαρίστα τους, Φίλιπ Σεβρόν.

Το 2024, οι Φάινερ, Στέισι και Φέρνλεϊ επανένωσαν τους Pogues για μια νέα περιοδεία με αφορμή την 40ή επέτειο από την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους, Rum Sodomy & the Lash. Ο Ράνκεν δεν συμμετείχε στην περιοδεία λόγω προβλημάτων υγείας και αντικαταστάθηκε από τον Τομ Κολ των Fontaines D.C.

Πέρα από τους Pogues, ο Ράνκεν είχε συνεργαστεί και με άλλα συγκροτήματα, όπως οι «The Mysterious Wheels» και οι «hKippers».

