Euroleague: Κρίσιμη «στροφή» πριν τη διακοπή – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις της 28ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η οποία θα βάλει την regular season στην τελική της ευθεία, καθώς θα απομένουν δέκα αγωνιστικές ακόμη, ενώ θα ακολουθήσει η διακοπή για τη διεξαγωγή των εγχώριων Κυπέλλων.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο όπως είναι λογικό, καθώς οι ομάδες μας έχουν εντός έδρας αναμετρήσεις. Αυτόματα το «πρέπει» νίκης είναι μεγάλο.

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απόψε με τον… φιλικό προς αυτόν Ερυθρό Αστέρα. Θέλει όμως το αποτέλεσμα στο ΣΕΦ, για να αφήσει πίσω τους Σέρβους και να αποφύγει το «δίπλωμα», καθώς είχε ηττηθεί στο Βελιγράδι. Παράλληλα, επικράτηση θα φέρει πιο κοντά το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται αύριο Παρασκευή, υποδεχόμενος την πρωτοπόρο και ιδιαιτέρως φορμαρισμένη, Φενέρμπαχτσε. Με τους «πράσινους» να ψάχνουν επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα τους στην Παρτίζαν.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζει το Ζαλγκίρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ, που θα διεξαχθεί επίσης Παρασκευή.

EUROLEAGUE – 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

19:30 Αναντόλου Έφες – Βίρτους Μπολόνια

21:05 Μακάμπι Τ.Α. – Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρί

21:30 Βαλένθια – Βιλερμπάν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Χάποελ Τ.Α.

20:30 Μονακό – Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι BC

21:30 Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Φενέρμπαχτσε 19-7

2.Ολυμπιακός 17-9

3.Βαλένθια 17-10

4.Μπαρτσελόνα 17-10

5.Χάποελ Τ.Α. 16-10

6.Ρεάλ Μαδρίτης 16-11

7.Ερυθρός Αστέρας 16-11

8.Παναθηναϊκός AKTOR 16-11

9.Ζαλγκίρις Κάουνας 15-12

10.Μονακό 15-12

11.Αρμάνι Μιλάνο 14-13

12.Ντουμπάι BC 13-14

13.Βίρτους Μπολόνια 12-15

14.Μακάμπι Τ.Α. 12-15

15.Μπάγερν Μονάχου 12-15

16.Μπασκόνια 9-18

17.Παρτίζαν 9-18

18.Παρί 8-18

19.Αναντόλου Έφες 8-19

20.Βιλερμπάν 7-20