Ζωγράφου: «Υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας» - Πώς οι απατεώνες αρπάζουν κοσμήματα από ηλικιωμένους

Πληθαίνουν τα περιστατικά με νέα μορφή απάτης, με στόχο ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με το MEGA, οι απατεώνες, προσποιούμενοι τους δημοτικούς υπαλλήλους, τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και, προφασιζόμενοι «διάχυτη ραδιενέργεια» στην περιοχή, που υποτίθεται οφείλεται σε κολώνες της ΔΕΗ και κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τους συμβουλεύουν να μην βγαίνουν από το σπίτι και να τυλίξουν τα κοσμήματά τους σε αλουμινόχαρτο.

Στη συνέχεια, φαίνεται πως αποσπούν τα κοσμήματα από τα θύματα, εκμεταλλευόμενοι την αφέλεια και τον φόβο τους.

Ο Δήμος Ζωγράφου αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους πολίτες ότι εκείνοι που καλούν δεν είναι υπάλληλοι και πως πρόκειται για απάτη.