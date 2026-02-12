Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

Σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας Φιλαδέλφειας , τα μέλη της σπείρας παρακολουθούσαν πελάτες εντός τραπεζικών καταστημάτων και όταν διαπίστωναν ότι είχαν πραγματοποιήσει ανάληψη σημαντικού ποσού, ενημέρωναν συνεργούς που βρίσκονταν σε αναμονή εκτός της τράπεζας. Ακολουθούσε στοχοποίηση του οχήματος, ξεφούσκωμα των ελαστικών και προσέγγιση με πρόσχημα την παροχή βοήθειας, ώστε να αποσπαστεί η προσοχή του θύματος.

Ο γνωστός δικηγόρος μιλώντας στο newsbomb για την εμπειρία του, περιγράφει με λεπτομέρειες το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό:

«Βγήκα από την τράπεζα και μπήκα στο αυτοκίνητό μου κρατώντας τον φάκελο με τα χρήματα. Δεν είχα αντιληφθεί ότι κάποιος με παρακολουθούμε, ούτε ότι μου είχαν σκάσει τα λάστιχα. Λίγο αργότερα, μια γυναίκα μου χτύπησε το τζάμι και μου έδειξε κάποια χαρτονομίσματα που ήταν πεσμένα στο οδόστρωμα, δίπλα στο αυτοκίνητό μου».

Όπως αναφέρει, το σκηνικό ήταν πειστικό:

«Μου είπε ότι μάλλον μου είχαν πέσει. Άνοιξα την πόρτα και, για λίγα δευτερόλεπτα, άφησα τον φάκελο στη θέση του συνοδηγού. Κατέβηκα για να δω τι συμβαίνει».

Τα χαρτονομίσματα, ωστόσο, δεν ήταν δικά του.

«Όταν τα κοίταξα, κατάλαβα ότι δεν ήταν τα χρήματα που είχα μόλις κάνει ανάληψη. Ήταν πλαστά. Τα είχαν ρίξει επίτηδες για να με αποσυντονίσουν και να δημιουργήσουν αφορμή να κατέβω από το αυτοκίνητο».

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει, κινήθηκε ο συνεργός της γυναίκας:

«Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένας άνδρας που ήταν σκυμμένος δίπλα στο όχημα άνοιξε την πόρτα, πήρε τον φάκελο και εξαφανίστηκε. Όταν αντιλήφθηκα τι είχε συμβεί, ήταν ήδη αργά».

Η εγκληματική οργανώσει είχε καταφέρει να κλέψει τουλάχιστον 10 θύματα με τη λεία τους να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα μέλη, η γυναίκα, είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί στο παρελθόν για κλοπές στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.