Διακοπές νερού την Πέμπτη (12/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Χαλκίδος και Καλλέργη
- ΑΛΙΜΟΣ (ΑΛΙΜΟΣ Α)
Περικλέους και Πεισίστρατου
- ΠΕΥΚΗ
Γράμμου και Αγίου Γεωργίου
