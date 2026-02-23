Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τεράστιες υπόγειες δομές κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

Μια ιταλική ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες ραντάρ και εντόπισε μεγάλες υπόγειες δομές σε μεγάλο βάθος κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας.

Η μελέτη, με τίτλο «Τι βρίσκεται πραγματικά κάτω από τις πυραμίδες;», αναφέρει ότι η ομάδα κατάφερε να ταυτοποιήσει έως και οκτώ κυλινδρικούς άξονες κάτω από το μνημείο. Στο κατώτερο άκρο μπορούν να παρατηρηθούν δύο μεγάλες αίθουσες σε σχήμα κύβου, ενώ στο εσωτερικό της ίδιας της πυραμίδας διακρίνονται πέντε κάθετα κενά.

