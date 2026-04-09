Ρούτε: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κάνουν οτιδήποτε ζητάει η Αμερική

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σήμερα ότι τα κράτη μέλη κάνουν όλα όσα έχει ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της στρατιωτικής συμμαχίας, ακόμη και εάν ορισμένα «καθυστέρησαν λίγο» να υποστηρίξουν τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν

«Όταν ήρθε η ώρα να παράσχουν επιμελητειακή και άλλη υποστήριξη που χρειάζονταν οι ΗΠΑ στο Ιράν, μερικοί σύμμαχοι ήταν λίγο αργοί, αν μη τι άλλο. Για να είμαστε δίκαιοι, εξεπλάγησαν λίγο επίσης. Για να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης για τις αρχικές αεροπορικές επιδρομές, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να μην ενημερώσει εκ των προτέρων τους συμμάχους», δήλωσε ο Ρούτε υποστηρίζοντας ότι είναι μια κίνηση που κατανοεί.

«Αλλά αυτό που βλέπω, όταν κοιτάζω όλη την Ευρώπη σήμερα, είναι οι σύμμαχοι που παρέχουν πολύ μεγάλη υποστήριξη», πρόσθεσε. «Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι ΗΠΑ. Έχουν ακούσει και ανταποκρίνονται στα αιτήματα του προέδρου Τραμπ».

Για την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, ο Ρούτε δήλωσε ότι είχαν μια «πραγματικά ειλικρινής» συζήτηση μεταξύ φίλων, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε σαφώς την «απογοήτευσή» του για το ΝΑΤΟ.

Ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας έχει ενημερώσει ορισμένες πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters.