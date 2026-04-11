Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

Η 36χρονη Tayane Dalazen έκανε ψαροντούφεκο στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha, στην πολιτεία Περναμπούκο, όταν ξαφνικά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο

Δημήτρης Δρίζος

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 36χρονη τουρίστρια δέχθηκε επίθεση από καρχαρία
  • νοσοκόμο στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου.
  • Ο ξεναγός και οι φίλες της παρενέβησαν άμεσα, δίνοντας πρώτες βοήθειες που απέτρεψαν τη μόλυνση και επέτρεψαν την επιβίωσή της.
  • Η Dalazen επέστρεψε στη θάλασσα τρεις μήνες μετά, χωρίς φόβο, επισημαίνοντας πως το περιστατικό ήταν μεμονωμένο και εκτός της φυσιολογικής συμπεριφοράς του είδους.
  • Περιβαλλοντολόγοι προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη σίτιση θαλάσσιων ζώων αυξάνει τον κίνδυνο επιθέσεων και αλλοιώνει τη φυσική συμπεριφορά των ειδών.
Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε μια τουρίστρια στα ανοιχτά της Βραζιλίας, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία μπροστά στα μάτια των φίλων της, που παρακολουθούσαν ανήμποροι το περιστατικό να εκτυλίσσεται.

Η 36χρονη Tayane Dalazen έκανε ψαροντούφεκο στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha, στην πολιτεία Περναμπούκο, όταν ξαφνικά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Το βίντεο που έχει καταγράψει τη στιγμή προκαλεί σοκ. Η γυναίκα φαίνεται αρχικά να βουτάει ανέμελα από σκάφος στα καταγάλανα νερά, περιστρεφόμενη χαλαρά, χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που πλησιάζει.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας μεγάλος καρχαρίας εμφανίζεται με ταχύτητα και της αρπάζει το πόδι.

Η στιγμή της επίθεσης

Η Dalazen παλεύει να απελευθερωθεί, όμως το ζώο διατηρεί σφιχτά το δάγκωμά του. Σε αντίθεση με άλλα πιο επιθετικά είδη καρχαριών που προκαλούν βαθιά κοψίματα, ο συγκεκριμένος καρχαρίας χρησιμοποιεί τεχνική αναρρόφησης, «κολλώντας» ουσιαστικά στο θύμα του.

Την ίδια ώρα, οι δύο φίλες της και ο ξεναγός παρακολουθούν έντρομοι, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν άμεσα.

Παρά τον τρόμο της στιγμής, η 36χρονη στάθηκε εξαιρετικά τυχερή. Κατάφερε να επιβιώσει, έχοντας ωστόσο σοβαρά σημάδια από τα δόντια του καρχαρία στον μηρό της.

Η άμεση αντίδραση και οι πρώτες βοήθειες

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ξεναγός αντέδρασε γρήγορα και κατάφερε να απομακρύνει το ζώο, δίνοντας τη δυνατότητα στην Dalazen να απελευθερωθεί. Στη συνέχεια, ντόπιοι ψαράδες τη βοήθησαν να βγει από το νερό.

Η φίλη της, δερματολόγος Caroline Pereira, της παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, καθαρίζοντας τα τραύματα για να αποτραπεί ενδεχόμενη μόλυνση.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλαπλές πληγές στο πόδι της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή της.

Η ίδια η Dalazen, δικηγόρος και influencer, είχε δημοσιεύσει το περιστατικό τον Ιανουάριο, ωστόσο το αρχικό υλικό ήταν χαμηλής ποιότητας και τραβηγμένο από δύσκολη γωνία.

Πρόσφατα, όμως, ήρθε στο φως ένα νέο, καθαρότερο βίντεο που αποτυπώνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Η επιστροφή στη θάλασσα

Παρά τη σοκαριστική εμπειρία, η Dalazen δεν άφησε το περιστατικό να την κρατήσει μακριά από τη θάλασσα. Μετά την ανάρρωσή της επέστρεψε στο σερφ, ενώ μάλιστα βούτηξε ξανά στην ίδια περιοχή, ερχόμενη σε επαφή με το ίδιο είδος καρχαρία.

Σε ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε ότι τρεις μήνες μετά το δάγκωμα επέστρεψε στο Fernando de Noronha, τονίζοντας πως δεν ένιωσε φόβο αλλά χαρά που μπορούσε να θαυμάσει από κοντά αυτά τα «μεγαλοπρεπή ζώα».

Όπως εξήγησε, η κατάδυση με καρχαρίες-νοσοκόμους αποτελεί συνηθισμένη δραστηριότητα, καθώς πρόκειται για είδος που δεν θεωρείται επιθετικό.

«Αυτό που συνέβη ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, εκτός της φυσιολογικής συμπεριφοράς του είδους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
