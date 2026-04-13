Νετανιάχου: «Η εκεχειρία με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει πολύ σύντομα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 12, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιστεύει ότι η εκεχειρία με το Ιράν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί «πολύ γρήγορα». Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε χθες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις. Όπως είπε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες το Ιράν.

Παράλληλα πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».