Μεθυσμένος άνδρας με όπλο πυροβόλησε στον αέρα σε πλατεία Ντιγιαμπακίρ – Συνεφθη μετά από κλήση στην Αστυνομία

Την ώρα που η Τουρκία προσπαθεί να συνέλθει από το φονικό στο σχολείο στο Καχραμανμαράς, ένας άνδρας σε κατάσταση μέθης, εθεάθη σε πλατεία στο Ντιγιαρμπακίρ κραδαίνοντας ένα ημιαυτόματο τυφέκιο και φωνάζοντας «θα σας πυροβολήσω».

Ο άνδρας εμφανίστηκε σε κεντρική πλατεία της πόλης με βαρύ οπλισμό και πυροβόλησε στον αέρα, προκαλώντας στιγμές τρόμου στη γύρω περιοχή. Οι πολίτες της περιοχής τρομοκρατήθηκαν και πολλές αστυνομικές μονάδες στάλθηκαν στο σημείο. Ο ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση μετά από άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Πήρε μόνος του την Αστυνομία

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Νταγκκαπί στην περιοχή Σουρ. Ο Β.Γ. (38) κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε: «Έχω όπλο, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, είμαι μεθυσμένος, θα πυροβολήσω δεξιά κι αριστερά».

Ο άνδρας, ο οποίος έφερε κυνηγετικό όπλο, περπάτησε για λίγο και πυροβόλησε στον αέρα στην πλατεία Νταγκκαπί. Μετά από προσπάθειες να τον πείσουν να παραδοθεί, ο άνδρας εξουδετερώθηκε όταν αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και κατάφεραν να τον αφοπλίσουν. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.