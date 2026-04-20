Ιράν: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ 

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν το Ιράν αν και κατηγορεί την Ουάσινγκτον για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Αραγτσί είπε στον Νταρ ότι το Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος, θα αποφασίσει για τα βήματα που θα ακολουθήσει.

Εργαζόμενοι περνούν μπροστά από διαφημιστικές πινακίδες κοντά στο ξενοδοχείο Serena, εν όψει του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 AP/Anjum Naveed

«Θετικό μήνυμα από το Ιράν»

Ταυτόχρονα ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το Πακιστάν είναι βέβαιο ότι το Ιράν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. «Έχουμε λάβει θετικό μήνυμα από το Ιράν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι θα βρίσκονται εδώ όταν ξεκινήσουν οι συνομιλίες αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι το Ιράν επανεξετάζει την απόφαση να αποσυρθεί από τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Ο αξιωματούχος εξήρε τις «θετικές» προσπάθειες του Πακιστάν να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Αυτό θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή του Ιράν στον επόμενο γύρο συνομιλιών, με την Τεχεράνη να «εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες», ανέφερε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

