Τραμπ: Την Τρίτη οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν: Εξαιρετικά απίθανο να παρατείνω την εκεχειρία

Εξαιρετικά απίθανο χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να παρατείνει την συμφωνία κατάπαυσης πυρός με το Ιράν εάν δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμο.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Bloomberg ο Τραμπ ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς θα αναχωρήσει αργότερα σήμερα για τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν. Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη.

«Δεν πρόκειται να με πιέσουν να κλείσω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε για την εκεχειρία η οποία ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο να την παρατείνω. Υπογράμμισε ότι η εκεχειρία λήγει την Τετάρτη. «Είναι Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη βράδυ, ώρα Ουάσιγκτον», ανέφερε.

Για τα Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ είπε ότι «δεν πρόκειται να τα ανοίξω». «Θέλουν να τα ανοίξω. Οι Ιρανοί επιθυμούν απεγνωσμένα να ανοίξουν. Δεν πρόκειται να τα ανοίξω μέχρι να υπογραφεί συμφωνία», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.