Έκκληση Μακρόν σε ΗΠΑ και Ιράν: «Πρέπει όλοι να ηρεμήσουν»

Πρέπει να διευθετούμε τα ζητήματα μέσω της διπλωματίας, είπε ο Γάλλος πρόεδρος

Newsbomb

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν σε αποκλιμάκωση και διπλωματική διευθέτηση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν άνοιξε προσωρινά και μετά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ.
  • Τα εμπορικά πλοία αποφεύγουν την περιοχή, με μόλις τρία πλοία να περνούν μέσα σε 12 ώρες, έναντι περίπου 130 σε φυσιολογικές συνθήκες.
  • Η Τεχεράνη απέρριψε τις ειρηνευτικές συνομιλίες και προειδοποίησε για αντίποινα μετά την κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ.
  • Η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου που δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά στα Στενά είναι ασφαλές.
Snapshot powered by AI

Έκκληση σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκλιμάκωση απηύθυνε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την κλιμάκωση της έντασης το Σαββατοκύριακο στα Στενά του Ορμούζ.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια. Πρέπει να διευθετούμε τα ζητήματα μέσω της διπλωματίας. Πρέπει όλοι να ηρεμήσουν», είπε ο Μακρόν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν άνοιξε πρόσκαιρα και εν συνεχεία έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Σχολιάζοντας τα «προειδοποιητικά πυρά» εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της CMA GGM στα Στενά του Ορμούζ, ο Μακρόν είπε πως δεν θεωρεί ότι ήταν μια επίθεση που στρεφόταν συγκεκριμένα κατά της Γαλλίας. Η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM ενημέρωσε πως το πλήρωμα του πλοίου ήταν ασφαλές.

Στενά του Ορμούζ

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

ΕΡΑ

Στενά του Ορμούζ: Μόλις 3 πλοία πέρασαν σε 12 ώρες

Τα εμπορικά πλοία εξακολουθούν να αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και σήμερα, μετά την κλιμάκωση της έντασης το Σαββατοκύριακο, όταν το Ιράν έβαλε, κατά τα φαινόμενα με προειδοποιητικά πυρά εναντίον δύο πλοίων και ο αμερικανικός στρατός κατέλαβε ένα ιρανικό φορτηγό.

Μόνο ένα πλοίο βγήκε από τον Κόλπο περνώντας από το Ορμούζ και δύο μπήκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες περνούν καθημερινά περίπου 130 πλοία.

Το τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου Nero, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία λόγω της σχέσης του με τη Ρωσία, διαπλέει τα Στενά, δείχνουν η δορυφορική ανάλυση της εταιρείας SynMax και τα δεδομένα εντοπισμού της πλατφόρμας Kpler.

Δύο άλλα πλοία, το δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων Starway και το τάνκερ υγραερίου (LPG) Axon I, που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις λόγω της σχέσης του με το Ιράν, έχουν μπει στον Κόλπο.

Από την έναρξη του αποκλεισμού κατά των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διατάξει 27 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM.

Περισσότερα από 12 δεξαμενόπλοια πέρασαν τα Στενά αφού το Ιράν τα άνοιξε, για μικρό χρονικό διάστημα, την Παρασκευή. Όμως η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι κρέμεται σε μια κλωστή σήμερα, καθώς η Τεχεράνη ορκίστηκε να ανταποδώσει για την κατάσχεση του πλοίου της και αρνείται να συμμετάσχει στις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
