Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη πολυτροπική γέφυρα στον κόσμο: Ποιες απαγορεύσεις ισχύουν
Μια νέα γέφυρα μήκους 1,19 χλμ που εγκαινιάστηκε στο Ελσίνκι έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Φινλανδία σηματοδοτεί ένα ορόσημο στον τομέα των αστικών υποδομών με τα εγκαίνια μίας από τις μεγαλύτερες γέφυρες στον κόσμο αφιερωμένης στις σύγχρονες μετακινήσεις.
Η νέα πολυτροπική (με την έννοια των πολλών ανοιγμάτων/καταστρωμάτων) γέφυρα του Ελσίνκι άνοιξε για το κοινό αυτόν τον Απρίλιο και έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, όμως κανένα αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα δεν θα μπορέσει ποτέ να κυκλοφορήσει πάνω της.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
