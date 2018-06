Ο μετεωρίτης πέρασε πάνω από τους ουρανοξύστες της πόλης Jinghong αφήνοντας πίσω του ένα φλεγόμενο «μονοπάτι» καθώς έσκιζε το νυχτερινό ουρανό.

Αν και το θέαμα διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα, οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.

Δείτε το βίντεο!

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0