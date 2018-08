Μεξικό: Τουλάχιστον 85 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους - 2 σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του πολιτειακού υπουργείου Υγείας, δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ σύμφωνα με τις αρχές από την συντριβή δεν υπήρχε κάποια θύμα.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο στη Ντουράνγκο, η Grupo Aeroportuario Centro Norte, επικαλούμενη τις πρώτες πληροφορίες, απέδωσε το ατύχημα στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα που απογειώθηκε το επιβατικό αεροσκάφος.

Στην πτήση προς την πρωτεύουσα του Μεξικού επέβαιναν 97 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, ανέφερε ο μεξικανός ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Χεράρδο Λουίς Εσπάρσα. Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση και συνετρίβη μετά την απογείωσή του στις 16:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

«Η Aeroméxico έχει ενημερωθεί για ένα ατύχημα στο Ντουράνγκο και βρισκόμαστε στη διαδικασία επαλήθευσης της πληροφορίας και της συγκέντρωσης λεπτομερειών», ανέφερε ο αερομεταφορέας μέσω Twitter. Ο μεξικανός ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Χεράρδο Λουίς Εσπάρσα ανέφερε, επίσης μέσω Twitter, ότι στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαιναν 97 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη στο σημείο μπόρεσε να δει το αεροσκάφος τυλιγμένο στους καπνούς και επιβάτες να έχουν το εγκαταλείψει και να κινούνται πεζοί, ορισμένοι με ελαφρά τραύματα.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από ΜΜΕ εικονίζουν το αεροσκάφος στο έδαφος, με την καμπίνα του να έχει εν μέρει καταστραφεί από φωτιά.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

El gobernador del estado de #Durango, José Rosas Aispuro Torres , y #Aeromexico confirmaron que hasta el momento no hay fallecidos por el accidente.



De acuerdo con la Secretaría de Salud de Durango, 18 personas se trasladaron al Hospital 450 de la entidad pic.twitter.com/9IHkBwaDal