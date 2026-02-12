3Κ/2026: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 43 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΥΠΑ - Οι ειδικότητες

Απεστάλη απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), πρώην ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.-Air Traffic Safety Electronics Personnel) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν οι προσλήψεις είναι σε: Ανατολική Αττική, Νότιο Τομέα Αθηνών, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Θήρα, Λασίθι, Μύκονο και Ρόδο.